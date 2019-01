Domenica al via la Messina Marathon. Ultimi preparativi in vista dell'evento

L’edizione 2019 della Messina Marathon è ormai alle porte. Domenica alle ore 9 prenderà il via la Maratona “Antonello da Messina”, sulla distanza dei canonici 42,195 km. Gli atleti scatteranno da Piazza Unione Europea, sede di partenza ed arrivo. Il programma prevede anche, alle ore 10.30, lo “start” per la Mezza Maratona “Eufemio da Messina” di 21,097 km, la Shakespeare Run di 10,548 km e il Fitwalking.



Secondo il nuovo regolamento, e rispettando le restrittive indicazioni per la sicurezza e la safety nelle manifestazioni pubbliche, ribadite durante la conferenza dei servizi indetta dal Comune di Messina, saranno otto i giri da affrontare per la Maratona, ciascuno da 5,274 km. Ciò consentirà agli atleti di poter ammirare i luoghi storici della città di Messina ed al pubblico di assistere più volte al passaggio dei partecipanti. Quattro i giri previsti per gli atleti impegnati nella Mezza Maratona. Due, invece, per quanto riguarda Shakespeare Run e Fitwalking.



Nei giorni scorsi è stata effettuata la misurazione ufficiale del percorso ad opera di Lilla Pizzi e Paolo Gullì che hanno svolto il compito insieme al presidente della FIDAL Messina Nunzio Scolaro ed al patron della Polisportiva Odysseus Antonello Aliberti, società che organizza l’evento podistico sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Media partner dell’evento è Messinadicorsa.it.



Antonello Aliberti, organizzatore dell'evento ha afermato che “si è giunti all’undicesima edizione e le novità sono tante dettate anche dalle leggi che ci hanno obbligato a ridurre il percorso alla luce delle nuove normative di sicurezza molto stringenti. E’ un esperimento, la Maratona si correrà su otto giri, mentre saranno quattro per la Mezza e due per Shakespeare Run e Fitwalking. L’aspetto positivo è che gli atleti passeranno più volte sotto il traguardo e saranno spinti dai propri sostenitori. Un circuito corto è comunque molto più controllato, l’incolumità degli atleti e del pubblico è per noi importantissima. Il Comune resta il nostro quartier generale, con partenza ed arrivo a Piazza Unione Europea. Gli atleti attraverseranno i luoghi storici della città, come Piazza Duomo, Viale San Martino e Viale Garibaldi. Ci dispiace, tuttavia, non poter passare quest’anno dalla Marina, uno dei punti più belli. La Messina Marathon è aperta anche ai diversamente abili, ci saranno delle prove specifiche. Domenica aspettiamo tutti: atleti, tifosi e cittadini. E’ la gara della città di Messina”.



Di seguito il percorso completo della Kermesse podistica:



PARTENZA Piazza Unione Europea/Viale Garibaldi (corsia lato monte in direzione della Statua di Messina); Viale Garibaldi corsia lato monte; Via I Settembre in direzione Piazza Duomo; Via Cesare Battisti in direzione via Garibaldi; Largo San Giacomo; Via Loggia dei Mercanti in direzione Via Cavour; Via Argentieri; Via Consolato del Mare; Via Colombo in direzione Piazza Duomo; Piazza Duomo e giro attorno alla fontana; Piazza Duomo verso via I Settembre; Via I Settembre verso Viale Garibaldi; Viale Garibaldi in direzione sud verso Via T. Cannizzaro; Attraversamento incrocio Viale Garibaldi-T. Cannizzaro-Piazza Cairoli; Piazza Cairoli in direzione Sud; Viale San Martino in direzione sud fino al Viale Europa; Inversione di Marcia al Viale Europa; Viale San Martino in direzione Piazza Cairoli; Piazza Cairoli lato valle; Viale Garibaldi in direzione Nord fino al Viale Boccetta; Inversione di Marcia al Viale Boccetta; Viale Garibaldi in direzione Piazza Unione Europea.



ARRIVO Piazza Unione Europea/Viale Garibaldi (corsia lato monte in direzione della Statua di Messina).