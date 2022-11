Poker del Messina Futsal contro il Monreale - Tempostretto

Quarto risultato utile consecutivo per la squadra di calcio a 5 maschile peloritana in campionato

MESSINA – Seconda vittoria di fila, la prima stagionale in casa, e quarto risultato utile consecutivo per il Messina Futsal, che ha battuto con il punteggio di 4-2 il Monreale nella 7ª giornata del campionato di serie B di calcio a 5.

Inizio partita travolgente dei giallorossi, che passano in vantaggio grazie al preciso diagonale di Morad Malouk. Al 10’ Everton Guarnieri raddoppia, finalizzando una perfetta triangolazione tra Giuseppe Coppolino e Malouk e, due minuti dopo, Benny Costanzo cala il tris, su assist sempre dello scatenato Malouk. A questo punto, i peloritani rifiatano un po’, incassando la rete siglata da Palazzotto. Efficaci poi gli interventi di Federico Venuto, che mantengono immutato il risultato di 3-1 all’intervallo.

In avvio di ripresa, poker firmato dal bomber Costanzo. Strepitosa parata di Venuto sul tiro a colpo sicuro scagliato da Muro. Il portiere di casa nulla può al (12’) sulla conclusione dell’esperto Madonia, favorita da un errore in uscita degli avversari. Nei restanti minuti, la squadra allenata da Salvatore Battiato gestisce la situazione, sfiora il quinto centro e, soprattutto, conquista tre preziosi punti, che la fanno balzare in quarta posizione.

Risultati girone H

Villaurea-Arcobaleno Ispica 4-1; Mirto-Città di Palermo 3- 7; Messina Futsal-Monreale 4-2; Mascalucia C5-Ecosistem Lamezia 4-1; Megara Augusta-Real Termini 9-2; Città di Acri-Drago Acireale 2-2. Riposava: Casali del Manco.

Classifica

Città di Palermo 16; Ecosistem Lamezia 14; Megara Augusta 13; Messina Futsal, Mirto e Città di Acri 11; Monreale 10; Casali del Manco e Mascalucia C5 9; Drago Acireale 7; Villaurea 5; Real Termini 3; Arcobaleno Ispica 0.