Pokerissimo Messina Futsal contro il Città di Acri. Malouk: "Fatto un bel lavoro" - Tempostretto

MESSINA – Vittoria del Messina Futsal che supera il Città di Acri col rotondo punteggio di 5-1. Nell’undicesima giornata di campionato in Serie B girone H i peloritani dilagano già nel primo tempo, chiuso sul 3-1. Tantissime le occasioni nei 40 minuti effettivi di gioco per arrotondare e il pokerissimo forse sta pure stretto.

Protagonista della sfida Morad Malouk che va a segno due volte e manda serve l’assist a Costanzo che apre la sfida. La squadra giallorossa continua la sua corsa ai piani alti della classifica, mantenendo la seconda posizione nel girone insieme a Lamezia e rosicchiando due punti alla capolista Palermo. Altre due giornate per il Messina Futsal – che ha salutato ieri, sabato, il proprio pubblico per il 2022 – prima della fine del girone di andata che sancirà anche chi prenderà parte alla Coppa Italia.

“Grande partita per noi – dichiara al termina della sfida Morad Malouk – era importante ottenere i tre punti e abbiamo fatto bene il lavoro. Stiamo lavorando bene negli allenamenti, facciamo quello che vuole il mister, giochiamo senza paura e in campo si vede. Piccolo si è integrato bene, è un grande giocatore, ai grandi giocatori basta poco per integrarsi, lui lo è e lo ha dimostrato”.

Messina Futsal – Città di Acri 5-1

Iniziano meglio i padroni di casa che con Costanzo e Piccolo si rendono pericolosi, quest’ultimo colpisce il palo. La prima conclusione ospite è di Perri. All’ottavo minuto di gioco il vantaggio del Messina Futsal arriva su invenzione di Malouk che vede l’inserimento di Costanzo e lo serve perfettamente, l’attaccante peloritano di prima batte il portiere avversario Gallo. Qualche minuto dopo arriva il pari ospite con Occhiutto, ma passa qualche secondo e Piccolo mette in porta Everton Guarnieri che è freddo e segna per il nuovo vantaggio giallorosso. Nel finale di primo parziale arriva la rete di Gennaro su un buono schema da calcio d’angolo. Poi Cucinotta per i locali sbaglia a porta praticamente vuota la rete del potenziale 4-1.

Si riparte dal 3-1 in favore dei padroni di casa e il Città di Acri ricorre anche al portiere di movimento spostando Gallo fuori dai pali. Piccolo al 5′ della ripresa e De Luca qualche minuto più tardi falliscono l’occasione per ammazzare la partita in favore del Messina in ripartenza. A metà secondo tempo però ci pensa Malouk a mettere un punto esclamativo punendo in contropiede i calabresi, freddo l’attaccante ispanico marocchino a saltare il portiere e depositare in rete a porta sguarnita. Nel finale Evangelista tenta di accorciare le distanze per i suoi ma Venuto vola e toglie il pallone dal sette. Ancora un’occasione fallita da Costanzo nei minuti finali, ma su un nuovo tentativo col portiere volante del Città di Acri il Messina Futsal recupera palla e dalla propria metà campo, con la porta sguarnita, Malouk va a segno fissando il risultato finale sul 5-1.

Risultati e classifica Serie B girone H

Villaurea – Drago Acireale 4-1

Casali del Manco – Real Termini 4-2

Mascalucia C5 – Città di Palermo 3-3

Megara Augusta – Mirto 6-5

Ecosistem Lamezia – Monreale 4-0

Riposava: Arcobaleno Ispica

Città di Palermo 24 punti

Messina Futsal, Ecosistem Lamezia 21 punti

Mascalucia C5 17 punti

Megara Augusta 16 punti

Casali del Manco 15 punti

Mirto 14 punti

Drago Acireale, Monreale 13 punti

Città di Acri, Villaurea 11 punti

Real Termini 3 punti

Arcobaleno Ispica 2 punti

