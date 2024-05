Incidente bus Atm a Ganzirri. Cgil e Ugl: “Quando piove quella strada è pericolosa”

I sindacati ricordano il progetto anti allagamento, finanziato a dicembre 2019 e mai partito

In attesa di conoscere le cause dell’incidente di ieri su un bus Atm a Ganzirri, Filt Cgil e Ugl Trasporti sottolineano “che il tratto di strada interessato manifesta gravi problematiche durante le giornate di pioggia, con condizioni di allagamento che aumentano notevolmente il rischio di incidenti. La situazione è ulteriormente aggravata dall’assenza totale di tombini funzionanti, che avrebbero il compito di garantire il corretto deflusso delle acque piovane”.

Poi ricordano “l’esistenza di un progetto da parte dell’ente comunale per risolvere queste criticità, ma riteniamo che sia necessario un intervento immediato e concreto per garantire la sicurezza di tutti coloro che transitano in quel tratto di strada”.

Il progetto è stato finanziato a dicembre 2019 ma non c’è ancora la gara d’appalto.