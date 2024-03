Poliambulatori di Pistunina e via del Vespro chiusi per lavori, riapertura nella sede ex Arpa

Disagi temporanei per interventi del Pnrr, l'Asp di Messina assicura la continuità delle cure

MESSINA – Da lunedì 11 marzo, il Poliambulatorio di Pistunina (Strada Statale 114, km 5.200) e il Poliambulatorio ex Inam (via del Vespro) a Messina saranno temporaneamente chiusi per lavori di ristrutturazione. La chiusura è necessaria per consentire gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e per garantire la sicurezza degli utenti e del personale.

Le prestazioni specialistiche già prenotate presso queste due sedi saranno riprogrammate nella nuova sede ex ARPA di Messina, in via La Farina n. 84. Si prevede che le attività riprenderanno nella nuova sede entro circa 15 giorni, una volta completati i lavori di trasferimento.

Per agevolare gli utenti, il Cup aziendale sarà prontamente informato per procedere con la riprogrammazione delle prenotazioni. L’Asp Messina “si scusa per eventuali disagi temporanei e assicura la massima collaborazione per minimizzare gli inconvenienti e garantire la continuità delle cure mediche specialistiche”.