Poliambulatorio Pistunina, l'Asp: "Code e stress evitabili grazie alla digitalizzazione dei servizi" - Tempostretto

L'Azienda sanitaria: "Esiste la possibilità di operare delle scelte per alcune prestazioni utilizzando lo Spid o la Cie (carta identità elettronica) direttamente da casa"

MESSINA – L’Asp di Messina, vista la presenza di numerose persone in fila al Poliambulatorio di Pistunina, ci tiene a ricordare che, nell’ambito della digitalizzazione dei servizi, è ormai possibile per alcune tipologie di prestazioni utilizzare i servizi on-line e telematici con l’utilizzo dello Spid e della Cie (carta identità elettronica) accedendo dai servizi on line nel sito :https://www.asp.messina.it/?page_id=986, evitando così le file e operando le scelte direttamente da casa.

Questo è possibile per alcuni servizi come ad esempio per la scelta, revoca o cambio del Medico di Medicina Generale (medico di famiglia), la richiesta del duplicato della tessera sanitaria, l’esenzione ticket per reddito, la prenotazione visite specialistiche ed esami, la prenotazione visite a pagamento (Alpi), la richiesta del fascicolo sanitario elettronico (Fse), il pagamento per rilascio o rinnovo patenti con PagoPA, la prestazione per la Cassa edile – Sistema inserimento notifiche preliminari cantieri edili. Per l’attivazione dello Spid per le persone più anziane, è possibile recarsi nei Caf più vicini alle proprie abitazioni e richiedere il rilascio delle credenziali Spid ed agire così poi tranquillamente da casa.