Policlinico, “bagni sporchi, pulci e infiltrazioni nel padiglione E”. La rettrice: “Subito soluzioni”

Oltre 100 studenti di Medicina hanno segnalato con una lettera "gravi condizioni igieniche e strutturali". La risposta della rettrice Spatari

MESSINA – Oltre 100 studenti corso di laurea in Medicina e Chirurgia hanno inviato una lettera Direttore di Dipartimento, Giuseppe Navarra, e alla Rettrice, Giovanna Spatari, per denunciare “le gravi condizioni strutturali e igienico-sanitarie del Padiglione E del Policlinico Universitario, in particolare dell’Aula Magna e degli ambienti ad essa connessi”. Lo ha reso noto l’Udu Messina.

La lettera descrive una situazione non più sostenibile: “infiltrazioni d’acqua dal tetto, servizi igienici in condizioni critiche, presenza di pulci nonostante una recente disinfestazione, sedute rotte o inutilizzabili, mancanza di prese elettriche, spazi studio inesistenti e una generale scarsa pulizia degli ambienti. Tutti elementi che compromettono il regolare svolgimento della didattica e il benessere degli studenti che quotidianamente frequentano il Padiglione”.

“Gli studenti non possono essere costretti a vivere la loro esperienza universitaria in condizioni che non garantiscono dignità, sicurezza e qualità della didattica. Le oltre cento firme raccolte dimostrano un disagio profondo, che merita risposte immediate e concrete”, dichiara Emanuele Carlo, coordinatore di UDU Messina.

L’Udu ha chiesto un intervento tempestivo da parte dell’Amministrazione universitaria, affinché vengano “avviate verifiche tecniche, interventi di manutenzione e miglioramento degli spazi, oltre a un piano di pulizia e gestione più efficace e continuativo”.

La replica della rettrice: “Comprendo il disagio”

“Ho ricevuto le segnalazioni delle studentesse e degli studenti sulle condizioni del Padiglione E del Policlinico di Messina e comprendo il disagio che tali situazioni possono generare”. Così la rettrice Giovanna Spatari.



“Affronteremo da subito le criticità segnalate, a partire da un incontro con gli studenti per ascoltarne direttamente le istanze. In parallelo, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità, mi confronterò con i vertici dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” per condividere le problematiche e individuare soluzioni operative urgenti. L’obiettivo resta garantire condizioni di studio e di tirocinio adeguate e sicure.

L’Università conferma il proprio impegno a lavorare in modo costruttivo con studenti e Azienda Policlinico per superare rapidamente le criticità evidenziate”.