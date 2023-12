Policlinico di Messina. Per le urgenze ostetriche e ginecologiche percorso dedicato al Padiglione NI - Tempostretto

Niente più passaggio dal Pronto soccorso generale ma direttamente al piano terra del padiglione NI

Le urgenze ostetriche e ginecologiche dal 28 dicembre saranno accolte direttamente al padiglione NI. Cambia all’interno del Policlinico “G. Martino” di Messina il percorso di emergenza – urgenza dedicato alle future mamme e a tutte le donne che necessitano di assistenza in campo ostetrico o ginecologico.

Non è più attivo il percorso strutturato in epoca covid che prevedeva il primo accesso presso il Pronto Soccorso Generale; misura che era stata messa in atto durante il periodo della pandemia per scongiurare accessi incontrollati al reparto senza un adeguato filtro.

La novità nella definizione del nuovo percorso è nell’accesso che le donne faranno direttamente al padiglione NI, piano 0, nell’area del Pronto Soccorso Pediatrico. L’infermiere di triage, dopo aver registrato l’accesso della paziente, effettua una prima valutazione dei segni, sintomi e parametri vitali e avvia il trasferimento della paziente direttamente in ostetricia e ginecologia.

Un percorso, quello strutturato, necessario e indispensabile per favorire una maggiore tempestività e rendere più agevole la presa in carico sia in fase di primo soccorso, che per l’eventuale ricovero in reparto.