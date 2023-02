Policlinico di Messina, scioperano gli infermieri del Nursid - Tempostretto

L'agitazione proclamata per il 21 marzo. Tra qualche giorno l'incontro con l'assessore alla salute di Messina

MESSINA – Sarà sciopero degli infermieri al policlinico di Messina il prossimo 21 marzo. Il sindacato Nursind ha comunicato la decisione di incrociare le braccia dopo una lunga battaglia contro la carenza di personale e la gestione ritenuta gravemente lacunosa. La decisione arriva dopo l’ultimo incontro in Prefettura, definito “infruttuoso” dal sindacato.

“Il problema, ci riferiscono dalla direzione aziendale, nasce dall’assessorato alla Salute – spiegano Ivan Alonge e Massimo Latella del Nursind – perché il tetto di spesa assegnato al policlinico di Messina blocca assunzioni di personale, rinnovi e stabilizzazioni. Purtroppo constatiamo che l’azienda ha provveduto ad aprire reparti su reparti senza che fossero previsti a livello di ultime dotazioni organiche e senza informativa sindacale. La Direzione intanto continua a dispensare incarichi come fossero noccioline togliendo infermieri e diminuendo sempre più il personale che assiste gli ammalati in corsia. Mentre si danno incarichi, in meno di 24 ore si chiude senza preavviso e senza informativa sindacale la Terapia intensiva del padiglione F che serviva tre blocchi operatori e garantiva estrema sicurezza a pazienti nel postoperatorio ed eventuali emergenze, con una delicatezza verso i pazienti ed il personale veramente disarmante”.

Secondo il Nursind “il problema è anche quello del mancato adempimento da parte dell’azienda Policlinico delle linee di indirizzo sulle dotazioni organiche che scorporavano gli ex caposala dal personale infermieristico, e cioè ben 53 unità di coordinatori all’interno del personale addetto all’assistenza infermieristica. Quello che ci preoccupa è che a seguito di questo, l’azienda manderà a scadenza contrattuale circa 20 infermieri e 17 Oss che andranno ad aumentare esponenzialmente le attuali criticità dovute, appunto, alla carenza di personale infermieristico e di supporto”.

“Chiediamo quindi alla cittadinanza tutta un contributo alla manifestazione che si farà nella giornata di sciopero del 21 marzo per dare il proprio a salvaguardia di un bene comune, la salute. Anche per questo giorno 2 marzo saremo ricevuti dal sindaco e dall’assessore alla Salute di Messina”.