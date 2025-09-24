Policlinico di Messina. Via al vaccino contro il virus respiratorio sinciziale

E' rivolto ai bambini fino a un anno di vita

A partire dal 1° ottobre 2025, e fino al 31 marzo 2026, riprende la campagna di immunoprofilassi per la prevenzione dell’infezione da Virus Respiratorio Sinciziale (Vrs), una patologia che colpisce principalmente i bambini piccoli e può comportare rischi significativi per la salute.

Chi può accedere?

La campagna è destinata a tutti i bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi. Inoltre, i bambini di età compresa tra 0 e 24 mesi che presentano patologie predisponenti (come fibrosi cistica, broncodisplasia polmonare, sindrome di Down, immunodeficienze, patologie neurologiche, etc.) avranno accesso all’immunoprofilassi, al fine di prevenire infezioni gravi da Vrs.

Dove e come avverrà il vaccino?

Per i neonati sani : la somministrazione avverrà nell’ Unità di Neonatologia , sotto la direzione del dottor Alessandro Arco .

: la somministrazione avverrà nell’ , sotto la direzione del . Per i prematuri : nell’ ambulatorio dell’Unità di Patologia Neonatale e T erapia intensiva pediatrica, diretto dalla professoressa Eloisa Gitto .

: nell’ erapia intensiva pediatrica, diretto dalla . Per tutti gli altri bambini : nell’ Unità di Pediatria , Ambulatorio di Allergologia Pediatrica, curato dalle mediche Sara Manti , Giusy Zirilli e Malgorzata Wasniewska .

: nell’ , Ambulatorio di Allergologia Pediatrica, curato dalle mediche , e . Se il bambino rientra nelle categorie previste, si può prenotare la somministrazione nella struttura indicata mediante Cup. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a pediatria@unime.it.

La protezione contro il Vrs è fondamentale per garantire la salute dei nostri piccoli, soprattutto durante i mesi invernali, quando il rischio di contagio è maggiore.