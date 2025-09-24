 Policlinico di Messina. Via al vaccino contro il virus respiratorio sinciziale

Redazione

mercoledì 24 Settembre 2025 - 10:30

E' rivolto ai bambini fino a un anno di vita

A partire dal 1° ottobre 2025, e fino al 31 marzo 2026, riprende la campagna di immunoprofilassi per la prevenzione dell’infezione da Virus Respiratorio Sinciziale (Vrs), una patologia che colpisce principalmente i bambini piccoli e può comportare rischi significativi per la salute.

Chi può accedere?

La campagna è destinata a tutti i bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi. Inoltre, i bambini di età compresa tra 0 e 24 mesi che presentano patologie predisponenti (come fibrosi cistica, broncodisplasia polmonare, sindrome di Down, immunodeficienze, patologie neurologiche, etc.) avranno accesso all’immunoprofilassi, al fine di prevenire infezioni gravi da Vrs.

Dove e come avverrà il vaccino?

  • Per i neonati sani: la somministrazione avverrà nell’Unità di Neonatologia, sotto la direzione del dottor Alessandro Arco.
  • Per i prematuri: nell’ambulatorio dell’Unità di Patologia Neonatale e Terapia intensiva pediatrica, diretto dalla professoressa Eloisa Gitto.
  • Per tutti gli altri bambini: nell’Unità di Pediatria, Ambulatorio di Allergologia Pediatrica, curato dalle mediche Sara Manti, Giusy Zirilli e Malgorzata Wasniewska.
  • Se il bambino rientra nelle categorie previste, si può prenotare la somministrazione nella struttura indicata mediante Cup. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a pediatria@unime.it

La protezione contro il Vrs è fondamentale per garantire la salute dei nostri piccoli, soprattutto durante i mesi invernali, quando il rischio di contagio è maggiore.

