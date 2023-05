Polistena. Denise Galatà, la dirigente scolastica: "Speriamo ancora di ritrovarla sana e salva" - Tempostretto

"Dal momento in cui abbiamo appreso dell’incidente accaduto ai nostri studenti, siamo rimasti sul posto e mantenuto un contatto costante con i soccorritori"

POLISTENA – Sono riprese questa mattina le ricerche di Denise Galatà, la studentessa di Rizziconi del liceo linguistico Giuseppe Rechichi di Polistena, che risulta essere dispersa dopo essere caduta nelle acque del fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, con altri 3 studenti, sbalzati fuori dal gommone mentre stavano praticando rafting, insieme ad altri 37 studenti, sempre dello stesso istituto scolastico, da alcuni giorni in gita nel Parco nazionale del Pollino. Ma purtroppo più passano le ore e più diminuiscono le speranze di ritrovarla in vita, speranza che non ha perso Francesca Morabito, dirigente del Liceo statale “Giuseppe Rechichi”. «Dal momento in cui abbiamo appreso dell’incidente accaduto ai nostri studenti a Laino Borgo, – ha affermato – siamo rimasti sul posto e mantenuto un contatto costante con i soccorritori. Insieme ai docenti sul posto abbiamo monitorato con attenzione massima le ricerche in corso. Continueremo a farlo anche nella giornata odierna, non perdendo la speranza che la nostra Denise possa essere ritrovata sana e salva al più presto e così riabbracciare la sua famiglia ed i suoi compagni di classe».