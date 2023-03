Polistena. Denunciate quattro persone per possesso illegale di droga - Tempostretto

In un’abitazione disabitata da alcuni mesi, gli agenti di Polizia hanno rinvenuto i e successivamente sequestrato 210 grammi di marijuana

POLISTENA – Quattro persone sono state denunciate per possesso illegale di sostanza

stupefacente. Nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari, agenti della Polizia di Stato, in un’abitazione disabitata da alcuni mesi, risultata nella disponibilità delle quattro persone denunciate, sono stati rinvenuti e successivamente sequestrati, 210 grammi di marijuana. Oltre alla sostanza stupefacente, è stata ritrovata una bilancia elettronica e una termosaldatrice per il confezionamento di alimenti.