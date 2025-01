Polistena. Doni per i bimbi ricoverati all’ospedale dai carabinieri

I bambini hanno ricevuto giocattoli e dolci, ma ciò che ha davvero riscaldato i cuori è stato l'affetto e la vicinanza che i Carabinieri hanno saputo trasmettere

POLISTENA – Una sorpresa speciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri per i piccoli pazienti dell’ospedale di Polistena. Una delegazione dell’organizzazione che riunisce ex militari e simpatizzanti dell’Arma, accompagnata dai colleghi in servizio alla Stazione del paese, ha fatto visita ai bambini ricoverati, portando con sé doni e momenti di allegria.

L’iniziativa, trascorsa fra camici, divise e travestimenti natalizi, è stata organizzata per regalare un sorriso e una pausa di felicità ai piccoli ricoverati, al termine di questo periodo natalizio. I bambini hanno ricevuto giocattoli e dolci, ma ciò che ha davvero riscaldato i cuori è stato l’affetto e la vicinanza che i Carabinieri hanno saputo trasmettere.

“L’incontro con i bambini è stato molto emozionante sia per i Carabinieri in servizio che per noi che lo siamo stati” ha dichiarato il Presidente della Sezione ANC di Taurianova, brigadiere Saverio De Gaetano: “ci riempie di gioia sapere di aver regalato loro questo momento di spensieratezza, aiutandoli ad affrontare la difficoltà della malattia”. La visita ha riscosso grande successo e ha testimoniato ancora una volta il legame profondo tra le istituzioni e la comunità. Un gesto simbolico che si inserisce nelle

numerose iniziative di solidarietà promosse dai Carabinieri, sempre impegnati a sostenere le persone in difficoltà.