 Polistena. La Befana porta sorrisi nel reparto di Pediatria dell’Ospedale

Polistena. La Befana porta sorrisi nel reparto di Pediatria dell’Ospedale

Dario Rondinella

Polistena. La Befana porta sorrisi nel reparto di Pediatria dell’Ospedale

Tag:

mercoledì 07 Gennaio 2026 - 07:55

Il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena ha vissuto un momento di festa grazie alla visita della Befana

POLISTENA – Nel pomeriggio di ieri il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena ha vissuto un momento di festa grazie alla visita della Befana, che ha donato le tradizionali calze ai bambini ricoverati. L’iniziativa, ha regalato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie attimi di gioia e serenità, trasformando l’ospedale in un luogo di sorrisi e condivisione. Fondamentale la collaborazione della direzione sanitaria e del personale del reparto, che ha reso possibile questo gesto di solidarietà capace di portare conforto e speranza ai più piccoli.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Messina. “U Pagghiaru”, a Bordonaro vince Rosario Frigione
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED