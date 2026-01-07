Polistena. La Befana porta sorrisi nel reparto di Pediatria dell’Ospedale

Il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena ha vissuto un momento di festa grazie alla visita della Befana

POLISTENA – Nel pomeriggio di ieri il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena ha vissuto un momento di festa grazie alla visita della Befana, che ha donato le tradizionali calze ai bambini ricoverati. L’iniziativa, ha regalato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie attimi di gioia e serenità, trasformando l’ospedale in un luogo di sorrisi e condivisione. Fondamentale la collaborazione della direzione sanitaria e del personale del reparto, che ha reso possibile questo gesto di solidarietà capace di portare conforto e speranza ai più piccoli.