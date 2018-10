Europee 2019, inizia la battaglia per le candidature. Schermaglie nei partiti

Non si è ancora spenta l’eco delle elezioni politiche e delle lunghe trattative che sono seguite fino alla nascita del governo gialloverde e già si parla di nuovo di elezioni. Nel prossimo mese di maggio, infatti tocca al rinnovo del Parlamento Europeo e stavolta le regole cambiano. Cambiano per effetto della Brexit che ha causato un ri conteggio dell’assegnazione dei seggi. La maggior parte dei seggi lasciati liberi dagli inglesi resteranno fuori. L’Unione ha deciso di conservarli in vista dell’ingresso di nuovi Paesi membri, ma una parte verrà suddivisa.

Così all’Italia spettano tre seggi in più rispetto a cinque anni fa e questi tre seggi toccano alle circoscrizioni centro, Sud e Isole. Il Collegio 5, Sicilia Sardegna, dunque eleggerà, teoricamente, non più 8 ma nove parlamentari Europei e dunque 9 è il numero magico per comporre le liste.

Ma c’è anche un’altra novità determinata dalla riforma del 2014 ed è la norma che stabilisce la presenza femminile. Essendo i candidati nove almeno quattro di questi dovranno essere donne.

Le prime schermaglie di un percorso lungo che porterà alla scelta delle candidature (c'è ancora tempo ma non quanto potrebbe sembrare) si registrano in casa Forza Italia. Chi entra e chi esce.