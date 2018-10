Lo Giudice: "All'Ars per trovare risposte ai problemi del territorio"

S. TERESA DI RIVA. Adesso manca solo l’insediamento per ufficializzare l’ingresso all’Assemblea regionale siciliana da deputato regionale di Danilo Lo Giudice. Il giorno successivo alle dimissioni di Cateno De Luca (che ha optato per fare il sindaco di Messina, lasciando Palermo), che lo proietta di fatto all’Ars, Lo Giudice lo trascorre in municipio, a S. Teresa di Riva, dove è primo cittadino (eletto con un plebiscito) dal 12 giugno del 2017. Il giovedì è giorno di ricevimento. Il programma non viene stravolto. Chi è entra nella sua grande stanza che si affaccia sulla piazza lo saluta già con il titolo di onorevole. “Ma quale onorevole – taglia corto sorridendo – sono e resterò per sempre Danilo”, rimarca più volte.

Lo Giudice, 32 anni il prossimo 13 novembre, primo dei non eletti nella lista Udc-SiciliaVera alle ultime regionali (è giunto secondo alle spalle di De Luca, suo padre spirituale sotto il profilo politico) trova il tempo per illustrarci i suoi obiettivi da deputato.

“Vado a Palermo – esordisce – per rappresentare il territorio in cui sono stato eletto e soprattutto per affrontare le problematiche che lo attanagliano. La priorità è sicuramente rappresentata dal dissesto idrogeologico, a partire dalla manutenzione e dallo svuotamento dei torrenti. Ci sono poi le criticità, e non sono poche, legate alla viabilità. Servono infrastrutture e in particolare mi riferisco agli svincoli autostradali (di S. Teresa e del Nisi, ndr). Ma al contempo bisogna migliorare la viabilità di competenza degli enti sovracomunali attraverso l’utilizzo dei fondi comunitari per lo sviluppo del territorio tramite supporto alle amministrazioni locali”.

Per lui il doppio incarico di sindaco e deputato regionale non è un problema: “Anzi – taglia corto – può essere una risorsa per il territorio, in quanto conosco da amministratore le sue problematiche. Per il resto rimango il sindaco di S. Teresa. Farò dei sacrifici per svolgere al meglio entrambe le cose”.

Ci soffermiamo in particolare sul ruolo di deputato regionale. “Arriva dopo un lungo percorso – spiega - che mi ha visto prima consigliere comunale, poi presidente del Consiglio e vicesindaco sempre e coerentemente al fianco di Cateno De Luca, nell’ottica di quella politica del fare che ha sempre contraddistinto la nostra azione di governo. Sono stati anni difficili in cui abbiamo amministrato partendo da zero e rinunciando all’indennità di carica perché non potevamo chiedere sacrifici agli altri senza noi essere da esempio”.

Lo Giudice va poi oltre i confini di S. Teresa di Riva: “Farò altrettanto per la città di Messina, che eleggendo Cateno De Luca sindaco, di fatto mi consegna l’arduo compito di rappresentarla e spero di farlo meglio di come sia stata rappresentata in questi anni, cercando le risposte giuste ai tanti problemi irrisolti.

Darò tutto me stesso, come ho sempre fatto in ogni ruolo che mi è stato affidato, avrò bisogno dell’aiuto di tutti.

Per adesso posso solo dire grazie a tutti e permettetemi di dire grazie a Cateno De Luca, per aver contributo ad accendere quella passione per la politica che prima di conoscere lui, neanche albeggiava nella mia mente”.