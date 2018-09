Il Pd riparte dal territorio, a S. Teresa la Festa democratica dell'Unità

S. TERESA DI RIVA. Ai nastri di partenza la prima Festa democratica dell'Unita' dei Circoli Pd della Riviera jonica, che si svolgerà a S.Teresa di Riva nelle serate di venerdì 14 settembre in Piazza Borgo Marino e di sabato 15 settembre al Palazzo della Cultura-Villa Ragno a partire dalle ore 18.

Il Comitato organizzatore di questa prima edizione ha visto l'adesione di 8 Circoli Pd di altrettanti comuni della riviera Jonica: S.Teresa di Riva, Savoca, Roccalumera, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, S.Alessio Siculo, Casalvecchio Siculo e Antillo i quali dopo un impegnativo lavoro svolto nei mesi estivi, ha elaborato una due giorni di programma vario e ben articolato.

L'obiettivo primario che gli 8 Circoli desiderano raggiungere è quello di una forte ripartenza nel territorio dell'azione del Partito democratico per una nuova stagione di lotta e di governo, contro un governo a guida Lega 5stelle, che nei primi 100 giorni ha prodotto soltanto odio , razzismo e bugie, senza finora mantenere nessuna delle promesse fatte in campagna elettorale, promesse che sono state il viatico del loro successo elettorale del 4 marzo 2018.

Una nuova stagione di lotta e di governo, fatta di proposte e concretezza, come quelle recenti sui vaccini, sull'Ilva di Taranto ed altri importanti temi nazionali quali, lavoro, reddito di inclusione,,contributi europei , immigrazione.

La prima serata di venerdi 14 settembre si svolgera' in Piazza Borgo Marino a S.Teresa di Riva , dalle ore 18. Interverrà Michela Giuffrida, deputata pd al Parlamento europeo e Franco De Domenico Deputato Pd all'Assemblea regionale siciliana e si affronterà il tema "L'Europa per la Sicilia". Previsti momenti musicali e gastronomici, con degustazione di granita e finale di serata con spettacolo musicale.

La seconda serata di sabato 15 settembre si svolgerà nel giardino del Palazzo della Cultura-Villa Ragno dalle 18.30. Interverrano: Giuseppe Antoci, responsabile nazionale Legalità del Pd già presidente del Parco dei Nebrodi, che sara' intervistato dal giornalista Giuseppe Trimarchi sui temi della legalita' e sull'unita' del P.D. e del centrosinistra.

Confermate anche le presenze di Giuseppe Lupo, presidente del Gruppo parlamentare Pd all' Assemblea regionale siciliana e di Pietro Navarra, deputato alla Camera dei Deputati che affronteranno il tema dell'Unita' del centro sinistra quale essenziale strumento di lotta e di governo.

Sempre nella stessa serata saranno previsti come da programma momenti musicali e gastronomici ,tavoli per le adesioni alla manifestazione nazionale di Roma del 30 settembre, tavoli per le iscrizioni ai Circoli del Pd, il saluto finale del Comitato organizzatore con il sorteggio dei premi messi in palio, tra le quali due opere del maestro Nino Ucchino.

Finale di serata con lo spettacolo musicale del cantante Guido Vittorino di Catania.