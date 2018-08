S. Teresa. Servizio vigilanza in spiaggia. minoranza chiede nomi e qualifiche

S. TERESA. Il servizio bagnini sulla spiaggia è finito nel mirino dei consiglieri del gruppo Insieme per cambiare Antonio Scarcella e Giuseppe Migliastro. Il riferimento è ai quattro tratti di arenile libero ricadenti nel territorio comunale in cui è stato istituito il servizio di vigilanza e salvataggio.

Con determina dirigenziale del 18 maggio è stata indetta una procedura aperta per affidare in concessione il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere “aggiudicato – scrivono Scarcella e Migliastro in una interrogazione, indirizzata al sindaco – con un ribasso a base di gara di 139 euro e 20 centesimi dall’associazione Corpo volontari soccorso in mare- Regione Sicilia, con sede a Taormina. Peraltro era l’unica ditta che aveva partecipato alla procedura di gara”.

Il servizio ha avuto inizio il 30 giugno “e già si è provveduto al versamento del 50% del compenso. Da notizie di stampa – proseguono i due consiglieri – sarebbe emerso che la Capitaneria di porto di Messina avrebbe effettuato dei controlli sullo svolgimento del servizio”.

Attraverso l’interrogazione, Scarcella e Migliastro intendono sapere “se l’aggiudicatario abbia trasmesso prima dell’effettivo inizio del servizio stesso l’elenco del personale del quale si sarebbe avvalso; se congiuntamente all’ elenco, ha consegnato copia dei brevetti dei singoli bagnini e, in caso affermativo se ne richiede copia; se è stato verificato, alla data di inizio del servizio (30 giugno 2018), il possesso da parte del personale dell’ apposito brevetto; i nominativi e le qualifiche del personale che ha espletato ed espleta il servizio, nonché le loro matricole Inps e il tipo di contratto collettivo di lavoro sottoscritto dagli stessi;

se sono state rispettate le normative in materia di previdenza sociale e sicurezza sul lavoro; i criteri utilizzati dal concessionario per l’individuazione del personale da utilizzare per l’espletamento del servizio; se è stato comunicato il nominativo del responsabile del servizio, e in caso affermativo si chiede di conoscerne le sue generalità; il numero effettivo di unità di personale utilizzati dal concessionario per singolo turno;

se il personale in servizio è in possesso del brevetto di trasporto infermi in acqua ed assistenza in acqua ai portatori di handicap; se il concessionario ha trasmesso alla stazione appaltante l'elenco dei bagnini in possesso del sopradetto brevetto per il trasporto infermi in acqua ed assistenza in acqua ai portatori di handicap e, in caso affermativo, se ne richiede copia;

se all'atto della stipula della convenzione è stata fornita idonea cauzione a garanzia della corretta esecuzione del contratto e del rispetto delle obbligazioni assunte e in caso affermativo si richiede il rilascio di una copia della stessa;

la data della scrittura privata stipulata, nonché gli estremi di registrazione nel registro delle scritture private tenuto dal comune di Santa Teresa di Riva; se alla data di inizio del servizio l'amministrazione comunale ha provveduto a verificare se ogni postazione avesse in dotazione la strumentazione necessaria per svolgere il servizio come previsto dal bando e in caso affermativo si richiede copia del verbale di sopralluogo;

se come previsto dall'articolo 7 dello schema di convenzione l'aggiudicatario ha fornito l'assicurazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, nonché idonea polizza assicurativa che comprenda anche gli addetti all'imbarcazione ed eventuale altro personale;

in caso affermativo si chiede copia della documentazione in questione; se, prima dell’aggiudicazione definitiva, si è provveduto a verificare la regolarità contributiva e fiscale dell’aggiudicatario, e, in caso affermativo, si richiede copia della documentazione attestante tali regolarità; se si è provveduto a verificare l’inesistenza di contenziosi tra l’aggiudicatario ed altre pubbliche amministrazioni; se, in sede di gara, risulta prodotta, dall’aggiudicatario, la certificazione di regolare esecuzione di servizi analoghi e, in caso affermativo, se ne richiede copia”. E’ stata richiesta risposta scritta.