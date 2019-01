Emergenza abitativa, in Commissione la concessione di 27 istituti scolastici

MESSINA - Prenderà parte anche una delegazione dell’Unione inquilini alla seduta della VII Commissione che si terrà domani (giovedì) a Palazzo Zanca. La seduta ordinaria è stata convocata dalla consigliera comunale del M5S Cristina Cannistrà in merito all’avviso pubblico del dipartimento Patrimonio con quale il Comune di Messina intende affidare in concessione ai privati 27 istituti scolastici dismessi, quattro dei quali ospitano circa 30 famiglie in emergenza abitativa.

"Le famiglie in disagio economico – spiega il presidente della Commissione - sono suddivise al momento nei plessi di via Palermo, Cataratti, Paradiso e S. Lucia sopra Contesse. Le ultime tre strutture, in particolare, sono considerate dal Comune “occupate abusivamente” malgrado un comodato d’uso siglato a luglio del 2016 dall’Amministrazione Accorinti".

Obiettivo della seduta in Aula consiliare è quello di fare chiarezza sulla questione nell’interesse di centinaia di cittadini, fra cui tanti minori, che ad oggi vivono in un ambiente insalubre, nonché quello di accelerare le procedure che consentirebbero alle famiglie in emergenza abitativa di poter vivere in un alloggio adeguato alle loro esigenze.

Lo scorso martedì 15 gennaio la deputata regionale Valentina Zafarana aveva effettuato un sopralluogo nei locali dell’ex scuola Foscolo di via Palermo, che ospita dodici nuclei familiari, per un totale di circa 70 persone, fra cui 20 bambini. «La priorità è quella di garantire a tutte le famiglie una casa degna di questo nome, nel rispetto dei diritti civili e delle più basilari norme igieniche e di sicurezza», commenta la portavoce pentastellata, che invita nuovamente l’Amministrazione ad effettuare una seria e completa ricognizione di tutti gli edifici pubblici inutilizzati e degli alloggi disponibili.

«Chiediamo inoltre alla Giunta – conclude – di mantenere gli impegni presi lo scorso 16 ottobre con l’Unione Inquilini, quando venne stipulato un verbale d’accordo che prevedeva anche l’attivazione di interventi di recupero/autorecupero delle scuole abbandonate».