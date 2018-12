Taormina. Violenza sulle donne, Consiglio al fianco di vittime e associazioni

TAORMINA – Non solo parole ma fatti concreti a difesa delle donne vittime di violenza. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una delibera redatta dall’Area servizi amministrativi, su iniziativa del presidente dell’assemblea, Lucia Gaberscek, con la quale viene istituita la Consulta per le Pari opportunità, che si avvarrà della collaborazione delle associazioni onlus locali e comprensoriali impegnate in questo settore.

Al civico consesso è stato proposto di lavorare in sinergia con le associazioni del territorio affinché “forniscano supporto psicologico e legale alle donne vittime di violenza” e “assistenza e aiuto ponendole nelle condizioni di denunciare gli abusi subiti”. Al contempo si pensa di “implementare il numero delle Case rifugio ad indirizzo segreto e dei Centri antiviolenza, al fine di aiutare concretamente le donne e le madri con minori”.

Il tutto passa anche attraverso il “sostegno e il potenziamento” delle attività delle associazioni no-profit e dei Centri di accoglienza e antiviolenza per attivare “un sistema di intervento integrato per la prevenzione dei comportamenti violenti e la diffusione di una cultura del rispetto della differenza di genere, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e di informazione nella città e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il Consiglio intende adottare “ogni azione utile a prevenire, contrastare e proteggere con politiche attive, coerenti e coordinate, per non lasciare le cittadine e i cittadini soli davanti a un tale a tale fenomeno, siano italiani o stranieri, senza alcuna distinzione connessa all’orientamento sessuale o all’appartenenza religiosa o etnica”.

“L’approvazione all’unanimità del documento contro la violenza sulle donne – spiega il presidente del Consiglio, Lucia Gaberscek - ci rende orgogliosi ed è sintomo del fatto che argomenti come questo non hanno colore politico. Da primo presidente del Consiglio comunale donna del comune di Taormina mi è sembrato doveroso dare un segnale tangibile per dire “no” alla violenza in genere. Il documento – prosegue Lucia Gaberscek - impegna l’Amministrazione a mettere in atto azioni concrete in difesa delle donne vittime di violenza. Su tutto ci sta a cuore dare un aiuto concreto a quelle associazioni presenti nel nostro territorio che quotidianamente sono al fianco di chi subisce violenza: forniscono assistenza psicologica e legale. Parliamo di una fenomeno che non è distante da noi”.