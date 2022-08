Politiche 2022, dal Partito comunista dei lavoratori un accorato invito all'astensionismo - Tempostretto

«La Meloni usa il malcontento di fasce sociali marginali per colpire i più umili, il Pd l'ha agevolata sostenendo Draghi che ha penalizzato il popolo»

REGGIO CALABRIA – Ufficialmente suona più o meno come un «non diamo indicazioni di voto», ma tra il suggerimento di non votare per chi a Sinistra «ha tradito», di non consentire l’ascesa di una Destra che appare più che mai rampante in chiave-futuro Governo e di non permettere il reinsediamento di un uomo-establishment come viene considerato Mario Draghi, quello di ieri del Partito comunista dei lavoratori in conferenza stampa è stato più che altro un caloroso invito a rimpolpare le fila dell’astensionismo. (Che in verità, Pcl o meno, si prevedono già più che nutrite anche in occasione di questa tornata elettorale).

Ferrandiani contro la ‘ghigliottina’ della raccolta-firme

La sede reggina del Pcl, ad Archi

Pino Siclari, responsabile nazionale Mezzogiorno del partito di Marco Ferrando, è netto: l’illegittimità e l’antidemocraticità del sistema elettorale presente è tutta già molto ben racchiusa in una «raccolta-firme assolutamente impossibile da sostenere, per le forze politiche meno strutturate, considerando che ne dovrebbero essere ammonticchiate quasi 35mila.

E tra l’altro, in pieno agosto e nel giro di 10 giorni… Se poi aggiungiamo anche il clima d’ingerenza internazionale, con Vladimir Putin che è stato ben pronto a usare Giuseppe Conte e Matteo Salvini per andare alle elezioni anticipate, non è difficile immaginarsi con quale animo gli elettori italiani possano approcciare queste Politiche».

«Nessuno per cui votare»

Il punto-cardine, però, è da un lato la mancata indicazione di voto agli elettori, dall’altro l’appello a disertare le urne. «Inutile girarci attorno: non c’è nessuno per cui votare – evidenzia il componente della Direzione nazionale del Partito comunista dei lavoratori -. Giorgia Meloni sta praticando un gioco molto sporco, usando il malcontento di settori marginali della società italiana per poi colpirne gli strati più umili. E senza disdegnare mezzi indecorosi, come la strumentalizzazione del video dello stupro di Piacenza.

Pino Siclari, membro della Direzione nazionale del Pcl

Le forze ‘di Sinistra’? In una sorta di ‘gioco dei due compari’, il Partito democratico e alcuni soggetti moderati in realtà hanno fatto il gioco della Destra, sostenendo Draghi senza tenere in alcun conto che le sue politiche concretamente penalizzavano le masse popolari. Cosa dico a chi sostiene o simpatizza per il Pcl? Di non votare proprio per nessuno: un teorico alfiere della Sinistra come Marco Rizzo è un ‘truffatore elettorale’ che s’è alleato coi fascisti e i no-Vax, un altro soggetto che viene presentato come un campione della Sinistra radicale cioè Luigi de Magistris in realtà offre un’immagine di ‘bandiera sopra le parti’, cancellando il diritto dei lavoratori a esprimere le proprie esigenze e a essere debitamente rappresentati».

