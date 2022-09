Politiche 2022, questa sera a Reggio Calabria Toscano e Ingroia. Domattina, de Magistris - Tempostretto

Quagliariello, Foti e Bevilacqua a Vibo Valentia per Noi moderati col supporto telematico del Governatore ligure e del leader di Noi con l'Italia Lupi

REGGIO CALABRIA – Proseguono le iniziative elettorali nel Reggino.

In città i vertici di Italia sovrana e popolare

Iniziativa serale per i vertici nazionali di Italia sovrana e popolare.

Alle 20, in piazza Camagna, all’insegna dello slogan Torniamo alla Costituzione saranno della partita il presidente nazionale del movimento e già vicesindaco di Gioia Tauro Francesco Toscano, l’ex pm antimafia Antonio Ingroia – certamente uno dei candidati più rappresentativi della lista in tutt’Italia -, capolista per il proporzionale alla Camera in Calabria, e la senatrice Bianca Laura Granato, convinti che occorra essere «uniti contro il ‘regime’ del pensiero unico».

Unione popolare, domani il ‘giro’ parte da Reggio

Il portavoce nazionale di Unione popolare Luigi de Magistris domani, mercoledì 21 settembre, sarà in Calabria per una serie d’incontri e d’eventi “corsari”.

In particolare, l’intero giro calabrese dell’ex pm di Catanzaro partirà da Reggio Calabria, dove de Magistris incontrerà supporter e simpatizzanti alle 10 in piazza Camagna, per poi proseguire a Vibo Valentia, Crotone, Catanzaro e Cosenza.

Quagliariello e i candidati a Vibo Valentia

Tornano a ‘mordere’ le iniziative elettorali di Noi moderati.

Alle 17,30 di domani – mercoledì 21 settembre – i candidati alle Politiche del 25 settembre incontreranno gli elettori all’Hotel “501” di Vibo Valentia.

Previsti, in particolare, gli interventi dei due capilista al proporzionale, Nino Foti (Montecitorio) e Francesco Bevilacqua (Palazzo Madama).

In programma pure i saluti in videoconferenza dei leader di due delle quattro formazioni centriste che danno vita a Noi moderati, cioè Italia al centro (Giovanni Toti) e Noi con l’Italia (Maurizio Lupi).

Conclusioni affidate al coordinatore nazionale di Italia al centro Gaetano Quagliariello.

