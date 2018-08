Action Day. Sequestri di merce contraffatta a Messina e Taormina

Un’iniziativa promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza su impulso del Ministro dell’Interno, contro la criminalità economica che incide sulla corretta concorrenza commerciale.

Un massiccio spiegamento di diverse forze dell'ordine ha operato nelle aree preventivamente individuate. Numerose le persone denunciate, così come numerosi i sequestri tanto di materiale contraffatto o posto in vendita abusivamente quanto di prodotti alimentari, pesce, salumi e formaggi, commercializzati in violazione delle norme vigenti.

A Taormina, in particolare, arrestato un 41enne senegalese perché, mentre vendeva merce sul corso Umberto, alla vista dei poliziotti è scappato, venendo bloccato dopo circa 80 metri. Alla richiesta di documenti, ha reagito in modo violento. Era già destinatario di decreto di allontanamento dal territorio nazionale.