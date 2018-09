Coltivava marijuana in veranda, arrestato un ventitreenne

Ha 23 anni Alessandro Galletta, fermato stanotte dalla Polizia per produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato contollato in via Peculio Frumentario, dove le Volanti sono intervenuti perché i vicini erano disturbati da forti schiamazzi.

Il ragazzo ha insospettto gli agenti che hanno deciso di approfondire i controlli, rinvenendo cinque spinelli nell'auto.

In casa, in un armadio, hanno invece rinvenuto 5 barattoli contenenti marijuana - poco più di 120 grammi complessivamente, mentre sulla scrivania della stessa stanza, ancora sporca di erba c'erano un tritaerba e un bilancino di precisione. per un peso complessivo di circa 120 grammi.

Infine in veranda c'erano 3 piantine di marijuana, di grandezza differente, in perfetto stato vegetativo. Il ragazzo comparirà davanti al giufice per la direttissima.