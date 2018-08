Furto in casa tra le vie Ghibellina e Maddalena. Due arresti

Erano all’interno di un appartamento in uno stabile tra la via Maddalena e la via Ghibellina, intorno a mezzanotte. Il 38enne Stellario Fusco e il 36enne Lorenzo Spadaro, entrambi pluripregiudicati, sono stati interrotti dall'arrivo della Polizia, chiamata da un cittadino. Hanno provato a scappare ma i poliziotti avevano già circondato il palazzo e li hanno trovati nascosti nel cortile interno tra piante e serbatoi.

Avevano ancora addosso guanti, torcia e maschera da saldatore; all’interno dell’immobile, completamente a soqquadro, avevano invece abbandonato la saldatrice e gli altri attrezzi con cui erano già riusciti a forzare la cassaforte. Sono stati trasferiti presso le camere di sicurezza del complesso Calipari in attesa di rito per direttissima previsto per stamani.