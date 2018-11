Denunciato meccanico abusivo in via Santa Cecilia. Sequestrata la sua officina

MESSINA - Apparecchiature, attrezzature, ricambi, oli, vernici e liquidi industriali alla rinfusa, locali in pessime condizioni. E' quanto hanno riscontrato i poliziotti delle Volanti della Questura di Messina da un meccanico di via Santa Cecilia, poco sopra l'incrocio con la via Cesare Battisti.

Dagli approfondimenti, è emerso che la Camera di Commercio aveva già vietato la prosecuzione dell'attività di riparazione veicoli, per mancanza di requisiti, esercitata quindi abusivamente. Il titolare è stato denunciato, mentre l'officina è stata sequestrata.