Polizia municipale e stalli per disabili occupati, la tolleranza zero a Messina funziona - Tempostretto

Intensa l'attività della sezione Radiomobile e Motociclisti ma la rivoluzione deve essere culturale

MESSINA – Riusciremo a diventare tutti più civili e rispettosi dei diritti altrui? Occupare gli stalli per le persone con disabilità in modo improprio non merita alcuna giustificazione. In attesa che avvenga una rivoluzione culturale e sociale a Messina, diritti e doveri vanno di pari passo e sono fondamentali per far riprendere una città così depressa: la “tolleranza zero” nei confronti dei parcheggi illegittimi è un passo significativo. Con l’arrivo del comandante Stefano Blasco, in attesa che il corpo municipale abbia un organico più ampio, nuove energie sono state immese in un corpo chiamato a un compito immane. Quello di far rispettare le regole in una realtà refrattaria.

Auto multate

In questi giorni continua così l’attività della sezione Radiomobile e Motociclisti della Municipale, coordinata dagli ispettori Giuseppe Mostaccio e Domenico Mento, e risultano molte le segnalazioni ricevute dalla centrale operativa della Polizia municipale al numero telefonico 090771000.

Si possono segnalare gli stalli dove sostano auto prive di contrassegno

L’occupazione non autorizzata è una delle infrazioni più frequenti e chi vede calpestato il proprio diritto può segnalare gli stalli dove sostano auto prive di contrassegno, che ostruiscono scivoli per portatori di handicap o che invadono i marciapiedi. Tuttavia, l’azione repressiva serve ma urge anche un cambiamento culturale in una realtà strutturalmente così difficile per chi vive la condizione di disabilità. Un cambiamento che potrà avvenire nel tempo, gradualmente. A partire da una nuova idea di territorio e della necessità che ognuno si prenda cura della città, senza considerarla come qualcosa di estraneo e lontano.

Articoli correlati