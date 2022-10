Messina città vietata alle persone con disabilità - Tempostretto

Una persona che viene ad abitare nella nostra città rimane colpita dal livello di inciviltà di troppi automobilisti messinesi

Al tema abbiamo dedicato di recente un servizio. Messina non è una città che rispetta le persone con disabilità. E al nostro numero di segnalazioni WhatsApp 366.8726275 è arrivato questo accorato messaggio:

“Vivo a Messina da un anno. Lavoro a 1 km da dove abito, dunque andare a piedi mi sembra scontato. Se non fosse che la situazione che mi si presenta ogni giorno è questa. Sono schifata dalla maleducazione altrui. Nessuno di loro, evidentemente, ha senso civicl. Nessuno di loro, sicuramente, ha un parente o conoscente in sedia a rotelle, altrimenti non parcheggerebbero così.”

Auto davanti ad uno scivolo

Auto sul marciapiede

Auto sul marciapiede

