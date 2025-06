Polizia municipale, il 26 giugno la prova scritta del concorso per i 100 posti

Dopo le prove fisica sono rimasti in 304. Ecco orari e luogo dell'esame

MESSINA – I 304 candidati che hanno superato le prove fisiche del concorso per i 100 posti in polizia municipale si preparano agli scritti. Con il verbale n.8 del 4 giugno, pubblicato oggi su albo pretorio, il Comune ha stabilito che la nuova prova si terrà il prossimo 26 giugno dalle ore 8 nell’aula n.321 del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina, in viale F. Stagno d’Alcontres.

I candidati saranno suddivisi in due turni, uno dalle 8 alle 9 e l’altro dalle 11.30 alle 12.30. E in cosa consisterà la prova scritta? A chi parteciperà sarà dato un tablet con 30 domande a risposta multipla, con tre opzioni ciascuno. Una sola sarà la risposta esatta, che varrà 2 punti. Se ne otterranno 0 sia in caso di risposta errata sia per quelle omesse. La durata è di 45 minuti e passerà soltanto chi otterrà almeno 36 su 60.