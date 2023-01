PON Metr React-EU, il Comune di Reggio Calabria avvia la selezione di otto figure - Tempostretto

La selezione prevede l'individuazione di otto figure professionali di Alta Specializzazione per l’attuazione di interventi progettuali

REGGIO CALABRIA – Pubblicati sei avvisi finalizzati al conferimento di otto incarichi ex art. 110, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato sino al 31/12/2025, per le seguenti posizioni di Alta Specializzazione: comunicazione e partecipazione; digitalizzazione e sicurezza informatica; program manager, per due unità di personale; project manager “Transizione green”; project manager “Efficientamento energetico”, “procedimenti di gara e negoziali”, per due unità di personale. Lo rende noto l’assessora Palmenta in un comunicato stampa.

Le norme vigenti

Il trattamento economico è corrispondente alla retribuzione tabellare prevista dal vigente CCNL degli Enti Locali per il livello economico iniziale della categoria D1, integrato di un’indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali richieste, equivalente al trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa più elevata del Comune di Reggio Calabria.

La procedura

La selezione dei soggetti da incaricare sarà effettuata da una Commissione che, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, dell’attinenza delle esperienze professionali al contenuto dell’incarico da assegnare, provvederà ad ammettere il candidato a sostenere il colloquio. Esso è volto ad accertare il grado di aderenza delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini professionali possedute in funzione dell’Alta Professionalità ricercata e, in particolare, per verificare le competenze specialistiche in funzione dell’incarico da attribuire, valutare le esperienze professionali maturate, analizzare la capacità di utilizzare le competenze acquisite nella risoluzione di problematiche reali dell’attività lavorativa connessa allo specifico incarico da attribuire.

Il link

Per l’assessore al REACT-EU Giuggi Palmenta ed il Consigliere comunale delegato al PON METRO Giuseppe Giordano “la selezione degli otto esperti è una straordinaria opportunità che permetterà all’Ente di ampliare il novero delle figure professionali preposte alla gestione degli interventi finanziati dai fondi europei al fine di traguardare gli obiettivi di economia circolare, mobilità sostenibile, transizione ecologica e digitale che costituiscono i cardini anche della nuova programmazione Comunitaria del PN METRO PLUS e Città Medie Sud 2021-2027. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 del 6 febbraio 2023. I sei avvisi e la correlata documentazione è consultabile attraverso il portale www.reggiocal.it, sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Concorso”.