Pon Metro Messina. Più fondi per Villa Dante, "entra" il piazzale Atm - Tempostretto

L'importo per Villa Dante sale a 3 milioni, 5 milioni per il piazzale Atm, 7 milioni per l'efficientamento energetico. "Rinviata" la pista ciclabile di Capo Peloro

Pon Metro Messina 2014-20 versione numero 12. La delibera di giunta 83 del 3 febbraio 2023 prevede alcune modifiche al Piano operativo, finanziato per 163 milioni di euro. Ma ciò che “esce” dal piano – si legge – “sarà finanziato sulla programmazione Pn plus 2021-27”.

La pista ciclopedonale della laguna di Capo Peloro, progetto da 1.7 milioni, viene sostituita da progetto di pari importo che prevede la riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione e il miglioramento delle condizioni di esercizio dei tratti comunali della strada statale 113 dir Mortelle – Orto Liuzzo.

“I parchi della bellezza”

Cambia la scheda “I parchi della bellezza”, che aveva assegnato un importo totale di 4 milioni e mezzo: non c’è più la riqualificazione dell’ex mini autodromo di Sant’Agata (che è un’area di proprietà del Demanio statale soggetta a concessione onerosa) e l’importo di 1,2 milioni viene spostato su villa Dante; l’adeguamento di un’area a Santa Lucia sopra Contesse è già in altri interventi; la riqualificazione di aree a Massa San Giovanni è affidata a privati, di Sperone è oggetto di contenzioso tra Città Metropolitana e ospedale Papardo; stralciate anche attrezzature per le aree delle scuole La Pira a Camaro e Catalfamo al Cep non fruibili in alcuni periodi dell’anno.

I 4 milioni e mezzo vengono così rimodulati: 3 milioni a Villa Dante; 850mila euro per attrezzare e adeguare un’area di Ponte Schiavo; 650mila euro per la riqualificazione di piazza Matteotti e interventi nelle aree esterne sempre disponibili delle scuole La Pira e Catalfamo.

Foresta Me – Parco Aldo Moro e viali alberati

Il progetto Foresta Me passa da 29 a 22,5 milioni per questi progetti: Parco Aldo Moro (2 milioni), riqualificazione a verde asta fluviale Gazzi (7,5 milioni), rinaturalizzazione a verde borgo di Giampilieri (1,5 milioni), realizzazione di viali alberati nel centro città (7,5 milioni), sistema digitale del verde (4 milioni).

Il piazzale Atm

La differenza viene spostata sulla bonifica del piazzale Atm, importo 5,4 milioni, perché i “tempi di attuazione risultano coerenti col periodo di eleggibilità della spesa”.

I hub

Per l’I Hub, importo iniziale previsto 19 milioni, lo studio di prefattibilità tecnico economica ha permesso di definire un importo di 12 milioni.

Efficientamento energetico

La differenza va su progetti di efficientamento energetico per immobili comunali in zona centro, nord e sud (3,8 milioni), Acquario comunale (800mila euro), PalaRescifina (750mila euro), Palazzo Satellite (1 milione), piazza Cairoli (300mila euro).

Altre novità Atm

Altre novità in casa Atm. “Per superare le criticità emerse durante l’attuazione del progetto “ME6.1.2.a — EdenM”, da 15 milioni, viene suddiviso in due schede: 3,6 milioni per azioni di incentivazione all’uso del trasporto pubblico; 11,4 milioni per un multintervento (fornitura di bus lunghi ibridi 4,7 milioni, bus urbani cortissimi 2,6 milioni, implementazione sistema infomobilità alle fermate 694mila euro, infomobilità a bordo 605mila, videosorveglianza e contapasseggeri 589mila euro, implementazione piattaforma MaaS 310mila euro, automazione parcheggi Villa Dante, Cavallotti e Fosso 962mila euro, azioni di comunicazione 700mila euro, assistenza tecnica 90mila euro).

Dai residui, viene inserito il progetto EvaluAction, dal valore di 139mila euro.