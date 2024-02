Ponte. “A marzo gli espropri e poi i cantieri? Da sindaco sono pronto”

Basile aggiorna sull'incontro a Roma con Salvini, Schifani. Caminiti e Ciucci: "Il percorso sta andando avanti"

MESSINA – “L’incontro sul ponte convocato dal ministro Salvini? Un’occasione per vedere esposta per sommi capi la relazione di aggiornamento al progetto definitivo del 2011. È indubbia l’accelerazione. La prossima settimana alcuni tecnici della società Stretto di Messina saranno in città. E noi daremo loro, in una fase temporanea, ospitalità perché, dal 3 marzo, intendono avviare il ragionamento sugli espropri. Per i cantieri, l’idea è di partire con le azioni preliminari in estate. Il tutto in modo da iniziare davvero alla fine dell’anno o all’inizio del 2025″. Il sindaco di Messina, Federico Basile, risponde alle domande di Tempostretto, al telefono, dopo che è terminata la riunione voluta da Salvini.

Il ministro ha invitato i presidenti delle Regioni Sicilia e Calabria, Renato Schifani e Roberto Occhiuto (quest’ultimo in video conferenza), il primo cittadino di Messina e la sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti. Un confronto tra amministratori, società Stretto di Messina, con l’amministratore delegato Pietro Ciucci, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Precisa Basile: “Ci sono delle tappe obbligate come la valutazione d’impatto ambientale e quella del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, n.d.r). Tra i punti evidenziati, la risoluzione del problema delle navi, con uno spazio di manovra, per il loro passaggio sotto il ponte, innalzato a 72 metri (in assenza di traffico ferroviario, n.d.r.). Oltre a una soluzione pure per la migrazione degli uccelli”.

“Il percorso sul ponte sta andando avanti, noi faremo la nostra parte”

Confermata, inoltre, la realizzazione, sul lato siciliano, di tre fermate ferroviarie in sotterraneo (Papardo, Annunziata, Europa) che, unite alle stazioni di Villa S. Giovanni, Reggio Calabria e Messina, “daranno concretezza al sistema metropolitano interregionale dell’area dello Stretto”, si legge nella relazione.

Aggiunge il sindaco: “Si punta a rendere appetibile sul piano turistico le torri, rendendole fruibili, e l’amministratore delegato Ciucci e l’ingegnere Recchi, ha insistito sull’innovazione tecnologica. Rispetto al progetto originario, sono stati eliminati i caselli. La formazione di professionalità nel nostro territorio? Ne parleremo nel tavolo permanente sul ponte. Io, da sindaco, preoccupato per l’accelerazione? No, l’incontro è stato sereno. E noi, come amministrazione, faremo la nostra parte, dato che il percorso sta andando avanti”.

Foto tratta dalla pagina Fb della sindaca Caminiti.

