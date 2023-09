Ponte Agrò, lavori finalmente al via dopo 5 anni di chiusura: "Adesso ci siamo" - Tempostretto

L'annuncio del sindaco di S. Teresa al termine di un sopralluogo con Anas e imprese esecutrice. Ci vorranno due anni per demolire e ricostruire il viadotto sulla Statale 114

S. TERESA – I lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Agrò sono stati annunciati così tante volte negli anni che ormai non ci crede più nessuno. Anche il sindaco di S. Teresa, che oggi si è lasciato andare ad un “finalmente ci siamo”, non aveva più voluto parlarne negli ultimi mesi. Nonostante qualcosa, in effetti, si stesse muovendo sul serio. “Da diverse settimane – ha raccontato Lo Giudice – sono in corso le interlocuzioni con Anas proprio per riuscire a sbloccare questo annoso iter, ma per scaramanzia, visti i numerosi precedenti, insieme al collega di Sant’Alessio abbiamo mantenuto un profilo basso senza avere prima certezze sui tempi e dell’attuazione dell’intervento”.

I lavori dureranno due anni

“Adesso ci siamo!”, ha annunciato oggi il primo cittadino di S. Teresa, reduce da un sopralluogo congiunto con tecnici, impresa esecutrice e Comune. Al sopralluogo erano presenti l’ing. Condurso per Anas, l’ing. Pappalardo per l’impresa esecutrice, la Cosedil, e il direttore dell’Area Tecnica del Comune di S. Teresa, Franco Pagano. Lo Giudice ha fatto il punto: “L’impresa ha già recintato buona parte dell’area di cantiere. Si inizierà dal lato di S. Teresa e i lavori dureranno circa 2 anni secondo il cronoprogramma al fine di consentire la demolizione e ricostruzione del ponte”. Sarà necessario rivedere qualcosa del punto di vista della viabilità nella zona e soprattutto per l’impatto che avranno sull’area di svolgimento del mercato quindicinale. “Insieme al comandante della Polizia Locale Diego Mangiò – ha proseguito il sindaco Lo Giudice – abbiamo verificato alcuni aspetti legati a viabilità oltre che le necessità del mercato, ipotizzando alcune soluzioni per la piccola porzione interessata che sottoporremo ai mercatali, cercando di limitare i disagi al minimo”. I lavori dovrebbe entrare nel vivo entro la seconda settimana di ottobre. La spesa è di oltre 10 milioni di euro.

L’area recintata del cantiere

