Ponte e “tour antimafia”, Salvini a Messina e Reggio

Appuntamenti nelle Prefetture il 29 e 30 maggio. E intanto il vicepresidente e ministro ha incontrato il presidente dell'Anac

Ponte sullo Stretto e “tour antimafia“, così come lo ha chiamato. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà a Reggio Calabria giovedì 29 maggio e venerdì 30 maggio a Messina. Previsti incontri nelle Prefetture. Nel frattempo, comunica il Mit, c’è stato un incontro “con il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) Giuseppe Busia. Al centro del confronto, molto concreto e costruttivo, la situazione delle grandi opere e la comune determinazione a combattere ogni infiltrazione criminale”.

“Sul ponte Anac sarà coinvolta in ogni passaggio”

Si legge nella nota: “In particolare, è stato affrontato il tema del Ponte sullo Stretto in attesa del via libera ai lavori. È emersa piena collaborazione, con la volontà di coinvolgere Anac in ogni passaggio, per garantire massima trasparenza delle procedure e dei cantieri, anche attraverso la loro piena digitalizzazione, la verifica su tutte le imprese coinvolte anche nei subappalti e la sicurezza dei lavoratori, unitamente al rafforzamento dei controlli in vista degli espropri”.

