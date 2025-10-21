De Luca, il ponte e la legge speciale per Messina: "No a proclami senza un c... di progetto reale" VIDEO

"La parte esecutiva avrà impatto sulla vivibilità in città" ha spiegato il leader di ScN. E ha aggiunto: "Salvini convochi Basile"

Intervista di Silvia De Domenico

MESSINA – C’è stato anche il Ponte sullo Stretto di Messina tra i temi di cui Cateno De Luca, con al fianco il sindaco Federico Basile, il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice e la coordinatrice cittadina Maria Fernanda Gervasi, si è occupato durante la conferenza stampa di martedì 21 ottobre (la prima di una lunga serie a quanto annunciato). Il deputato regionale ha parlato di una legge speciale per Messina, volta a tutelare la città che soffrirà per un decennio i disagi della costruzione dell’opera.

De Luca: “Messina pagherà per decenni in termini di vivibilità”

De Luca, durante la conferenza, ha spiegato: “Non è possibile che per dieci anni Messina dovrà pagare l’opera in termini di vivibilità. Si dovranno usare gratis i mezzi pubblici per anni, si dovranno costruire case per chi perderà la casa: queste sono norme che devono essere fatte, non solo idee. La situazione del Ponte va sistemata. Vogliono l’acqua? Aspetta, prima dobbiamo sistemare tutta la struttura della distribuzione idrica. Per compensare tutto questo ci vogliono strategie straordinarie. Si dovrà fare una condotta particolare? Sì e servirà per il cantiere ma anche per la vivibilità di Messina”.

“Non veniamo condizionati da nessuno”

Ha aggiunto: “Noi abbiamo le mani libere e questo ci consente di essere corteggiati. Sul tavolo vanno messe le questioni vere che fanno la differenza. Negli anni c’è stato un saccheggio di Messina da ogni parte politica. Oggi lo scenario è ampio ma le tematiche saranno chiare e lo saranno tutti. Non abbiamo la necessità di barattare seggi o rapporti di coalizione. Abbiamo dimostrato la nostra lucida follia nello sfidare la politica e di non avere paura. Noi non veniamo condizionati da nessuno”.

La legge speciale e l’attacco ai No Ponte di De Luca

De Luca ha parlato di una legge speciale di Messina e di voler parlare “uno per uno con tutti i partiti nazionali. Diremo chi non ci riceverà. Non esiste più Ponte sì o Ponte no”. Poi l’attacco ai personaggi del No Ponte che “si sono contraddistinti per non avere compreso un cazzo”. E ancora: “Quando ho criticato il ponte l’ho fatto su un aspetto, la copertura finanziaria. Fino a quando non vedo la bollinatura della Corte dei Conti per me ancora parliamo del nulla. Io da messinese mi rompo i coglioni a sentire in continuazione dichiarazioni della Stretto di Messina: ‘domani cominciamo, tra due mesi apriamo il cantiere’. Il tema è che ognuno deve essere rispettato per il ruolo che ha. Dopo la Corte dei Conti ci sarà una bollinatura per cui il ponte piaccia o non piaccia si farà”.

De Luca: “No a proclami senza un c… di progetto reale”

“Noi -ha anche affermato – per portarci il lavoro avanti, circa un mese fa, abbiamo scritto una lettera d’amore per Messina, nella persona del sindaco di Messina a Matteo Salvini. Lì abbiamo anticipato garbatamente e con parole istituzionali che il sindaco chiedeva di definire una cabina di regia per mettere sullo stesso piano Messina, la Regione e il ministero e la società Stretto di Messina spa. Perché non è pensabile che ci si alzi la mattina per fare proclami ma non ci sia un cazzo di progetto reale, vero. Parliamo della parte esecutiva e di ciò che avrà impatto sulla città. Noi siamo fortemente preoccupati e interessati a questo aspetto”.

E infine: “Ora noi lavoreremo, completeremo la nostra proposta. Poi chiameremo a confronto tutti e la questione sarà rivista anche in termini di comunicazione. Quando si tratta di interessi della città è ovvio che nessuno si possa permettere di creare tensione e consentire ad alcuni di resuscitare in stile sedute spiritiche. Si continuano a fare annunci che non hanno a che vedere con la buona amministrazione. Noi non possiamo accettare che si prosegua così. Ci auguriamo che il ministro Salvini convochi il sindaco Basile e che si apra questa fase per la legge speciale per la vivibilità di Messina. Vedremo cosa bisognerà inserire e andrà fatto subito”.

