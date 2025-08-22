Ponte. Lazzari: “Dal tavolo permanente risposte su cantieri e impatto ambientale”

Per il presidente dell'Ordine architetti di Messina, sbaglia chi si aspettava "risposte sui dubbi. Dal confronto si dipaneranno le incertezze"

MESSINA – “Lo strumento del tavolo permanente sul ponte rappresenta l’unico mezzo utile e idoneo per consentire alla città di dipanare tutti quei dubbi e quelle incertezze legati alla grande opera. Questo è il pensiero degli architetti di Messina. E si tratta di uno strumento che, in tempi non sospetti, avevamo chiesto al sindaco di riconvocare. La riunione plenaria del 19 agosto non poteva essere un momento utile ed esaustivo per chiarire tutti gli interrogativi. Ma è stata un’occasione per riavviare un confronto che, attraverso la materializzazione dei tavoli di lavoro, potrà permettere a ciascuna parte della città, gli ordini professionali in testa, di ribadire i dubbi sulle procedure, gli aspetti ambientali, gli innumerevoli cantieri. E gli architetti non faranno sconti a nessuno”. Così Giovanni Lazzari, presidente dell’Ordine degli architetti di Messina.

In sostanza, in linea con quanto l’architetto ha dichiarato all’avvio voluto dal sindaco Basile, a Palazzo Zanca, chi s’aspettava “risposte” subito, come la Cgil di Messina, non avrebbe colto lo spirito dell’idea dei Tavoli. Aggiunge Lazzari: “I cantieri dovranno occupare la nostra città. Alla organizzazione dei temi legati alla sicurezza e a tutto ciò che è avvolto nell’incertezza si potranno dare risposte grazie al confronto in questi tavoli. Il tutto con il coinvolgimento diretto degli attori principali dell’operazione ponte. Il contraente generale (la società Eurolink, n.d.r.), la Stretto di Messina e la stessa amministrazione comunale dovranno dare risposte a dubbi e incertezze più che legittimi, da qualunque parte della città provengano”.

