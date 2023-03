Ponte del Mela: sospesa la chiusura, chiesto incontro in Prefettura

Dopo gli interventi dei sindaci di Milazzo e Barcellona, oltre che del deputato Pino Galluzzo, è stata sospesa la chiusura del ponte sul Torrente Mela

MILAZZO – Sarebbe dovuta entrare in vigore già da questo 30 marzo, l’ordinanza di chiusura del ponte sul Torrente Mela per permettere l’esecuzione di lavori di consolidamento. Arriva invece la sospensione, chiesta al Genio Civile dall’assessorato regionale alle infrastrutture dopo l’intervento dei sindaco di Milazzo e Barcellona. Sulla questione erano intervenuti anche i consiglieri di Milazzo e il deputato Pino Galluzzo.

Si cercano adesso soluzioni alternative, che non prevedano la chiusura di una delle principali arterie di circolazione del territorio. A tal proposito è già stata chiesta la convocazione di un tavolo tecnico presso la Prefettura di Messina, con una lettera a firma del sindaco di Milazzo Pippo Midili e del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò.

Midili e Calabrò chiedono che sia individuato “un idoneo programma d’intervento e soluzioni adeguate ad assicurare la celerità e la sicurezza dei lavori con le concomitanti esigenze di mantenimento della circolazione veicolare lungo il percorso stradale interessato”.

Nel documento vengono sottolineate diverse criticità, che deriverebbero dalla chiusura del ponte sul Torrente Mela: si parla di problematiche per i collegamenti con le infrastrutture ospedaliere e per la circolazione dei mezzi di soccorso. I sindaci hanno sottolineato, inoltre, come “l’asse stradale in riferimento indubbiamente costituisce via di fuga per la popolazione in ipotesi di calamità, peraltro in un’area ad alto rischio industriale anche per la presenza di impianti di elevata pericolosità”. Infine, i due sindaci hanno sottolineato come la chiusura del ponte avrebbe ripercussioni anche sul settore turistico.

