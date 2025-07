Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l’accordo di programma

Definiti gli impegni tecnici e finanziari dei soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione del ponte sullo Stretto di Messina e delle opere connesse. Ecco l'elenco

ROMA – Oggi è stato firmato l’Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Regione Siciliana e la Regione Calabria, Rete Ferroviaria Italiana, Anas e Società Stretto di Messina, così come previsto dal decreto-legge n. 35/2023.



L’Accordo definisce gli impegni tecnici e finanziari dei soggetti firmatari coinvolti nella realizzazione e gestione del ponte sullo Stretto di Messina e delle opere connesse. Tra questi la determinazione degli interventi propedeutici e funzionali di competenza di Rete Ferroviaria Italiana ed Anas e delle relative modalità realizzative per il miglior coordinamento e sincronizzazione dei lavori di costruzione dell’Opera.

Ciucci: “Ulteriore step in vista dell’approvazione del Cipess”

“Il nuovo Accordo di Programma – ha dichiarato l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci – è un ulteriore importante step dell’iter realizzativo dell’Opera, in vista dell’approvazione del Cipess. L’obiettivo dell’Accordo è definire e regolare preventivamente gli impegni e i ruoli di ciascuno per ottimizzare i tempi di realizzazione del ponte e dei suoi raccordi garantendo la piena funzionalità trasportistica del collegamento stabile tra le due coste. Il ponte è infatti una tessera fondamentale della mobilità stradale e ferroviaria del Paese. Il documento firmato oggi è la testimonianza dell’impegno e della condivisione dell’intero sistema italiano, Governo, Regione Siciliana, Regione Calabria e i maggiori operatori infrastrutturali, RFI e Anas”.

Gli interventi propedeutici e funzionali

In particolare, gli interventi propedeutici e funzionali di competenza Anas riguardano:

– la consegna a Stretto di Messina, a valle della delibera CIPESS, dell’Area di Servizio Villa San Giovanni Est già dismessa;

– la delocalizzazione dell’area di servizio Villa San Giovanni Ovest, a cura di Stretto di Messina.

Stretto di Messina, inoltre, svilupperà idonee soluzioni progettuali finalizzate al mantenimento in esercizio della attuale Area di Servizio Villa San Giovanni Est.

L’assenso alla realizzazione di un attraversamento autostradale fra le due ex aree di servizio di Villa San Giovanni per consentire la funzionalità del cantiere.

I costi degli interventi a cura di Stretto di Messina, inerenti le aree di servizio di Villa San Giovanni Est e Ovest, sono già ricompresi nel costo complessivo dell’Opera.

Gli interventi propedeutici e funzionali di competenza di RFI riguardano:

– il completamento, nell’ambito della realizzazione della linea Av/Ac Battipaglia – Reggio Calabria, del lotto Buonabitacolo-Praia e del lotto Gioia Tauro- Reggio C.;

– la realizzazione del collegamento, entro il 2032, tra l’intervento di competenza Stretto di Messina e la linea tradizionale Battipaglia-Reggio Calabria, costituito dai rami di connessione alla linea ferroviaria verso Villa San Giovanni e Reggio Calabria;

– la realizzazione, entro il 2032, dei rami di collegamento tra la galleria Santa Cecilia e la linea Messina-Catania;

– la realizzazione della nuova Stazione di Messina Gazzi, previa condivisione con gli enti locali per la rifunzionalizzazione di Messina Centrale;



Stretto di Messina si impegna a realizzare le fermate metropolitane nelle località di Papardo, Annunziata ed Europa, per l’utilizzo della nuova infrastruttura ferroviaria anche come sistema metropolitano;

Stretto di Messina provvederà alle opere di mascheramento della Variante Ferroviaria di Cannitello;

Stretto di Messina provvederà inoltre al completamento della riqualificazione del lungomare di Villa San Giovanni.

Anche in questo caso, i costi degli interventi a cura di Stretto di Messina sono già ricompresi nel costo complessivo dell’Opera.

Il nuovo accordo di programma sancisce, come già previsto dal precedente, le competenze dei firmatari dopo l’entrata in esercizio del collegamento stabile.

In particolare, sarà in capo a RFI la manutenzione ordinaria e straordinaria della parte ferroviaria dell’opera.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegna, infine, a porre in essere ogni iniziativa atta a consentire:

– la realizzazione, nell’ambito del collegamento autostradale Giostra-Annunziata, della seconda galleria e adeguamento della esistente;

– la realizzazione del collegamento tra il nuovo svincolo di Curcuraci-Fiumara Guardia e la Strada Panoramica dello Stretto.

Schifani: “Il Ponte una sfida che stiamo vincendo”

“Questo accordo rappresenta un ulteriore passo concreto verso la realizzazione di un’opera attesa da decenni, strategica per l’integrazione infrastrutturale del Mezzogiorno e per il futuro della Sicilia. Il Ponte sullo Stretto non è solo un simbolo ma è anche una sfida che stiamo vincendo, con determinazione e visione. La Regione è pienamente impegnata, anche attraverso le opere di connessione, affinché questo progetto diventi realtà entro i tempi previsti”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che stamattina a Roma ha firmato insieme ai ministri Salvini e Giorgetti, al presidente della Regione Calabria Occhiuto e ai vertici di Anas, Rfi e Società Stretto di Messina l’Accordo di programma che disciplina gli impegni amministrativi e finanziari volti a garantire la piena operatività della società Stretto di Messina e il completamento dell’opera.

“Con questo Governo – ha evidenziato Schifani nel suo intervento durante la riunione al Mit – il rischio che il Ponte resti una cattedrale nel deserto è definitivamente scongiurato. È in corso, infatti, un vero e proprio piano strategico di infrastrutturazione stradale e ferroviaria per la Sicilia, con investimenti di quasi 20 miliardi di euro. Parliamo di opere come la realizzazione della media velocità sulla linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina, la costruzione della Catania-Ragusa, il riammodernamento – per la prima volta dalla sua costruzione – dell’autostrada A19 Palermo-Catania e il completamento della SS 640 Caltanissetta-Agrigento, il cui ultimo viadotto sarà inaugurato proprio domani. Tutte infrastrutture direttamente connesse al Ponte e fondamentali per garantirne piena funzionalità e integrazione nel sistema dei trasporti regionali e nazionali”.

“Desidero ringraziare – conclude Schifani – il ministro Salvini per la forte determinazione e la costanza con cui ha sostenuto e portato avanti il progetto. Senza il suo impegno e la sua caparbietà oggi non saremmo a questo punto”.

Siracusano: “Sarà opera simbolo di una nuova stagione di crescita e modernità”

“La firma dell’Accordo di Programma al Ministero delle Infrastrutture rappresenta un ulteriore importante passo in avanti verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. È un segnale chiaro e concreto, che conferma la piena condivisione istituzionale e la determinazione politica del governo Meloni, con Forza Italia protagonista, nel portare avanti una delle opere più strategiche per il Sud, per la Sicilia, per la Calabria e per tutto il Paese”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“Siamo convinti che il Ponte sullo Stretto non sarà solo un’infrastruttura ingegneristica – ha aggiunto Siracusano – ma un ponte di sviluppo, di lavoro, di connessione reale tra Nord e Sud, e in particolare tra la Sicilia e il continente. La firma di oggi, con il vicepremier Matteo Salvini, il ministro Giorgetti, i presidenti Schifani e Occhiuto, insieme agli amministratori delle principali società coinvolte, testimonia la forza corale di questo progetto. Un progetto che non è più rinviabile, e che finalmente trova un fronte istituzionale compatto e deciso.

“Il prossimo obiettivo – ha proseguito Matilde Siracusano – sarà quello di aprire i cantieri il prima possibile, superando ostacoli e polemiche strumentali, con l’ambizione e la concretezza che i cittadini si aspettano. Dopo decenni di attese e di bastoni tra le ruote messi da una sinistra ideologica e contro lo sviluppo, siamo davanti a una svolta epocale. I prossimi passaggi saranno storici: serve l’impegno di tutti per trasformare un sogno in realtà, e dare alla Sicilia, a Messina e al Mezzogiorno l’opera simbolo di una nuova stagione di crescita e modernità”.