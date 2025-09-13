Ponte sullo Stretto. “Il progetto non convince, la Corte dei Conti può fermarlo”

Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf hanno presentato ai magistrati contabili una memoria sulla delibera Cipess. "Quante incongruenze normative e ambientali"

Il ponte sullo Stretto continua a far discutere. Le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf hanno presentato alla Corte dei Conti una corposa memoria sulla delibera Cipess relativa alla realizzazione della grande opera.

“La Corte dei Conti è infatti ora chiamata a un controllo preventivo di legittimità prima che la delibera sia pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, diventando così efficace a tutti gli effetti. In questa procedura la Corte non tiene in considerazione solo gli aspetti economici e finanziari della delibera sottoposta al controllo preventivo, ma anche i termini del corretto rispetto normativo su cui questa si fonda”, spiegano le associazioni.

Problemi di costituzionalità e test mancati

Le realtà ambientaliste hanno “ritenuto di esporre alla Corte una serie di aspetti giuridici complessi, sia rispetto la normativa comunitaria che quella nazionale, con particolare riguardo a quella speciale voluta dal governo, e approvata dal Parlamento, per sbloccare questo specifica soluzione di attraversamento dello Stretto di Messina tramite un ponte a campata unica. La delibera Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è infatti stata assunta nonostante il permanere di gravi elementi di indeterminazione derivanti dal mancato completamento di test di tenuta essenziali al progetto, oltre che da fondamentali approfondimenti sismici necessari. Sulla normativa speciale per il Ponte sono state invece sollevate problematiche di costituzionalità, peraltro già inserite nei ricorsi al Tar presentati dalle associazioni avverso i pareri della Commissione Via Vas, Valutazione d’impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica”.

“I vizi nei pareri della Commissione Via Vas”

Per queste realtà, “i pareri della Commissione Via Vas, che hanno costituito il presupposto della delibera Cipess, presentano vizi istruttori in relazione sia alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via), sia alla procedura di Valutazione di incidenza (Vinca), in violazione delle direttive comunitarie in materia ambientale, oltre che in relazione al Trattato dell’Unione, per quel che riguarda la mancata applicazione del principio di precauzione. In particolare, in merito alla Valutazione di incidenza e agli impatti negativi sui siti tutelati appartenenti alla rete Natura 2000, nella memoria trasmessa alla Corte dei Conti, sono stati contestati i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, attestati dal governo per giustificare l’approvazione dell’opera, primo fra tutti la presunta funzione militare del Ponte, dichiarata solo nel tentativo di eludere un parere comunitario e, poi, di inserire i costi della grande opera tra quelli delle spese militari”.

La mancata gara come “peccato originale” del progetto ponte

“Tra le questioni giuridiche è stata segnalata anche quella dell’assegnazione dell’opera senza bando di gara internazionale grazie un’interpretazione normativa che per altro è stata messa in dubbio anche dall’Anac, Autorità nazionale anticorruzione”. Su questo tema, sul nostro giornale, abbiamo approfondito la questione con l’avvocato Nicola Bozzo.

Ha sottolineato Bozzo: “Il nodo vero, per la concorrenza, è la natura del decreto legge per il ponte del 2023 (poi convertito in legge). Una legge provvedimento. Si tratta di una norma che, sebbene abbia forma di legge, regola un solo caso specifico, dettando, quindi, una sorta di diritto del caso concreto, come, sostanzialmente, un provvedimento amministrativo. E può essere ammessa quando si bilanciano tutti gli interessi in campo e si ritiene che ci sia un interesse preminente di natura pubblico-costituzionale. Far rivivere dopo molti anni rapporti contrattuali di concessione e di appalto, quale profilo di interesse pubblico, anche di rango costituzionale, ha? Pur di non fare la nuova gara, si sono sacrificati altri interessi fondamentali come il principio di concorrenza, ovviamente l’ambiente, ma anche, potrebbe dirsi, il principio di realtà, quindi la razionalità dell’agire pubblico, tenuto conto del mutamento totale geopolitico e geoeconomico. Quale interesse di natura pubblico-costituzionale giustifica un intervento di questo tipo e sacrifica tutti gli altri interessi sicuramente di rango costituzionale? Qui potrebbe nascere un’obiezione”.

Ci si riferisce alla concessione alla società Stretto di Messina e all’appalto al General Contractor, cioè alla Webuild. L’interpretazione è quella di un “peccato originale” del progetto ponte alla base della mancata gara, che avrebbe potuto garantire maggiori tutele ambientali in base al nuovo quadro regolativo europeo e nazionale su appalti verdi, green deal, economia circolare.

“Benefici e costi presunti”

Ma torniamo alle associazioni: “Nella memoria inviata alla Corte dei Conti molta attenzione è stata dedicata ai temi del rapporto costi-benefici e a quello della certezza del costo dell’opera, che potrebbe lievitare e di molto incidendo ulteriormente in modo negativo sul bilancio dello Stato. I presunti benefici legati alla messa in esercizio del Ponte sono stati contestati sia in ragione del calcolo dei flussi di traffico previsto, sia in relazione all’incremento del Pil e del reddito pro-capite presentato in termini miracolistici. La certezza dei costi del progetto è stata invece contestata in relazione a diversi fattori: alle incertezze progettuali ancora in essere; alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni richieste nel parere di Via in fase ante opera, dal momento che non si possono oggi conoscere le conclusioni degli studi e analisi (anche di durata annuale) che sono stati richiesti; alla dilatazione dei tempi di avvio dei cantieri che non è stata contabilizzata; ai costi operativi del Ponte; alla necessità di espletare ulteriori processi autorizzativi il cui esito non si può dare per scontato (le captazioni idriche ad esempio)”.

“Gravi carenze nel progetto ponte, la Corte dei Conti ne tragga le opportune conseguenze”

In sostanza, “Legambiente, Greenpeace, Lipu e Wwf ritengono che vi siano ancora, nonostante i proclami del governo, gravi carenze nel progetto e reiterate violazioni alle normative e si augurano che la Corte dei Conti possa esaminare la memoria e trarne le opportune conseguenze”.

Ciucci: “Il progetto definitivo rispetta le normative italiane ed europee”

Da parte sua, l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, contesta tutti i punti sollevati dalle realtà ambientaliste. L’ad ha sottolineato: “La fattibilità tecnica dell’opera non è mai stata messa in discussione. Non esiste alcun ‘elemento di indeterminazione’ tecnico, procedurale, tantomeno violazioni delle normative europee. Il progetto definitivo del ponte è stato sviluppato e approvato nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee”.

“Dal punto di vista tecnico – ha continuato Ciucci – il progetto definitivo del ponte risponde ai più elevati standard di aerodinamica-aeroelastica, sismica e geotecnica. La fattibilità tecnica non è mai stata messa in discussione. L’assenza di ‘test di tenuta essenziali e approfondimenti sismici’, richiamati dalle associazioni, non ha alcun riscontro concreto con la realtà dei fatti. Forse si riferiscono alle prescrizioni rilasciate da Mase (ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) che, come avviene per qualsiasi progetto, saranno ottemperate in sede di progettazione esecutiva e già, in larga misura, programmate da Stretto di Messina”.

