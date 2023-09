Ponte sullo Stretto, in un video la ricostruzione 3D basata sul progetto originale - Tempostretto

Più di 3,5 milioni di visualizzazioni in pochi giorni

Una ricostruzione inedita in 3D per spiegare cos’è un ponte sospeso e far vedere come sarà costruito quello più lungo al mondo: il ponte sullo Stretto di Messina. Il video, diventato virale con oltre 3,5 milioni di visualizzazioni, è stato realizzato da Geopop, sito web di divulgazione scientifica, che lo ha diffuso sui propri seguitissimi canali social in partnership pubblicitaria con il gruppo WeBuild.

Il Ponte sullo Stretto, con i suoi 3300 metri, sarà il ponte sospeso più lungo al mondo. Nella ricostruzione 3D, realizzata partendo dal progetto originale, vengono mostrati i principali elementi strutturali e le fasi di lavoro, previsti a partire da metà 2024. Sono illustrate le quattro parti essenziali che costituiscono il ponte: le torri con le fondazioni, il sistema di sospensione, l’impalcato e i blocchi d’ancoraggio. Il primo passo sarà quello del posizionamento delle torri sulla terraferma, per poi passare al montaggio del sistema di sospensione e infine dell’impalcato.

