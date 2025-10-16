Ponte sullo Stretto. Roswall: “La Commissione Ue non deve dare parere”

La commissaria all'Ambiente: "L'esame non ha scadenza, all'Italia sono state chieste correzioni". Gli europarlamentari di Avs, Pd e M5S: "Il governo Meloni si fermi, gravi violazioni"

(ANSA) – BRUXELLES – Il dialogo tra Bruxelles e Roma sul Ponte sullo Stretto di Messina prosegue “in modo costruttivo”: al termine dell’esame in corso, la Commissione europea non adotterà alcun parere formale. Lo riferiscono fonti Ue, fornendo i dettagli dell’iter della valutazione in corso per verificare la conformità del progetto alla direttiva Habitat e alle norme ambientali comunitarie.

La commissaria Ue all’Ambiente Jessika Roswall ha incontrato oggi alcuni eurodeputati di Pd, M5s e Avs per fare il punto sull’analisi, che – si ribadisce – non prevede scadenze. All’Italia, ricordano ancora le stesse fonti, sono state chieste alcune “correzioni” e “adeguamenti” nell’ambito di una “normale interlocuzione”. In caso di violazioni Bruxelles può sempre valutare una procedura d’infrazione. (ANSA).

Pd, Avs e M5S: “Violazioni della normativa europea in materia ambientale e di appalti”

In particolare, gli europarlamentari di Pd, Avs e M5S hanno espresso profonda preocccupazione per il progetto. “Il governo si fermi. Abbiamo espresso in un incontro con la Commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, le nostre profonde preoccupazioni sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, un disastro annunciato che riteniamo in evidente violazione della normativa europea in materia ambientale e di appalti pubblici e della concorrenza”. Lo dichiarano in una nota congiunta gli europarlamentari Annalisa Corrado (PD), Mimmo Lucano (AVS), Giuseppe Lupo (PD), Ignazio Marino (AVS), Leoluca Orlando (AVS), Sandro Ruotolo (PD) e Benedetta Scuderi (AVS), Pasquale Tridico e Giuseppe Antoci (M5S).

“Sul ponte il governo Meloni si fermi”

Affermano gli europarlamentari: “In particolare, abbiamo ribadito che il progetto così come presentato contrasta con gli articoli 6.3 e 6.4 della direttiva Habitat e con la direttiva sugli appalti pubblici, come già segnalato da tempo alla Commissione europea. Accogliamo con favore la notizia che la Commissione abbia inviato, il 15 settembre, una richiesta formale di chiarimenti al governo italiano, segno che le nostre preoccupazioni sono fondate e condivise”.

“Mentre il governo annuncia l’apertura immediata dei cantieri, procede con espropri arbitrari e cementificazioni a tutto spiano, le istituzioni europee e le autorità competenti sollevano dubbi sostanziali sulla legittimità e sulla sostenibilità dell’opera. È inaccettabile che si vada avanti a colpi di propaganda e forzature, ignorando il diritto e le regole comuni, facendo di tutto pur di salvare la faccia. Ma il prezzo di questa follia chi lo paga?”.

“Invitiamo il governo Meloni a fermarsi, ad aprire un confronto serio con la Commissione e a mettere un punto definitivo a un’opera ingiusta, prima di infliggere al Paese un danno ambientale ed economico irreparabile. Un’opera che non rispetta la legge non é un’opera sicura. La legge non è un ostacolo alla politica: è il suo fondamento”, concludono gli europarlamentari.

Ciucci: “Bene dichiarazioni commissaria Ambiente Ue. Progetto sviluppato e approvato secondo le norme”

(ANSA) – ROMA – Di parere opposto ovviamente la società Stretto di Messina. “Ho letto con attenzione le dichiarazioni rilasciate da un importante eurodeputato italiano e rilevo un significativo passo avanti. L’opposizione non contesta l’utilità del ponte sullo Stretto di Messina, ma chiede di ‘rivoluzionarne’ il progetto”. Così l’a.d della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, all’Ansa. “Ho dunque il dovere di rassicurare, come fatto più volte l’ultima non più tardi di una settimana fa, che il progetto definitivo del ponte è stato sviluppato e approvato nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee”, ha aggiunto. “Sono molto significative le dichiarazioni rilasciate poco fa dalla commissaria Ue all’Ambiente Jessika Roswall che ha ribadito il dialogo tra Roma e Bruxelles ‘costruttivo e normale’, ha sottolineato Ciucci, ribadendo che “dal punto di vista tecnico il progetto definitivo del ponte risponde ai più elevati standard di aerodinamica-aeroelastica, sismica e geotecnica”.

“Per quanto riguarda la Valutazione di Impatto e di Incidenza ambientale, l’intero percorso approvativo previsto dalle norme si è concluso positivamente. L’ultimo parere della Commissione Via Vas del Mase ha ribadito che ‘tutta la documentazione trasmessa evidenzia la coerenza delle Misure di Compensazione con la necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza globale con la rete Natura 2000’, ha detto ancora Ciucci.

“Per gli aspetti geologici e sismici il progetto definitivo è corredato da oltre 300 elaborati geologici frutto di nuova e più ampia documentazione a varie scale grafiche, realizzata con l’ausilio di circa 400 indagini puntuali, tra sondaggi geologici, geotecnici e sismici. Diversamente da quanto affermato la torre del ponte lato Calabria non è posizionata su una faglia attiva. Tutte le faglie presenti nell’area dello Stretto di Messina sono note, censite e monitorate”, ha spiegato.

“La Stretto di Messina ha sempre confermato la massima attenzione nei confronti del ruolo di Anac, dei suggerimenti e delle raccomandazioni espresse”, ha sottolineato l’a.d. “Per quanto riguarda l’ipotesi di una nuova gara si precisa che, anche dal punto di vista tecnico, il progetto definitivo è perfettamente valido e, come previsto dal decreto-legge 35, è stato aggiornato alle nuove normative tecniche. Inoltre i contratti recentemente firmati con il Contraente generale e gli altri affidatari, in applicazione di quanto previsto dalla legge di riferimento, rispettano i limiti delle normative italiane ed europee”, ha concluso Ciucci. (ANSA).

