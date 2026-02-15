Akademia Messina illude, Brescia la ribalta e porta via l’intera posta

Stavolta ottimo avvio delle ragazze di coach Freschi che cedono alla distanza, si torna subito in campo mercoledì nuovamente in casa

MESSINA – Nella terza giornata di pool promozione, prima in casa, Gruppo Formula 3 Messina ha un approccio migliore delle sfide precedenti. Dopo una bella rincorsa e il primo set vinto in rimonta Brescia però ha fatto valere il suo maggior peso in termini di organico e classifica e ha portato via l’intera posta vincendo tre set consecutivamente e senza rischiare mai nei finali di parziali. Mercoledì Akademia torna subito in campo, quarto turno di pool in turno infrasettimanale, al PalaRescifina arriverà Padova.

Nello starting six di Messina Rizzieri al palleggio e suo opposto Felappi, in banda Zojzi e Kiss, centrali Landucci e Campagnolo con Ferrara libero. Risponde Brescia nelle scelte di coach Solforati in regia Prandi con Kavalenka opposto, schiacciatrici Michieletto e Amoruso, al centro le ex Olivotto e Modestino, libero Parrocchiale. A partita in corsa tanto spazio a Viscioni al posto di Kiss, al centro presenza anche per Colombo, sempre utile Oggioni in seconda linea e anche per la diagonale Tisma-Galic.

Gruppo Formula 3 Messina – Brescia 1-3

Messina che si ritrova a rincorrere nel primo parziale. Dal 4-4 le ospiti allungano fino al 6-12, fermate solo dal time out di coach Freschi. Sull’8-13 Messina cambia e manda in campo Viscioni per Kiss, dopo il time out sull’11-18 arriva la reazione di Akademia che impatta 22 pari e poi va a vincere il parziale per 25-23.

Nel secondo rimane in campo Viscioni, Messina ancora a inseguire sotto 5-9 e coach Freschi spende presto i suoi time out con il secondo chiamato sotto 6-13. Stavolta la reazione non arriva e Brescia può gestire fino al 16-25. Il terzo set è quello più netto con le lombarde che scappano via 3-11 e la panchina di Messina ferma il gioco, al rientro allungano senza ostacoli le ospiti che si portano in vantaggio nel match vincendo il parziale per 12-25.

Nel quarto torna in partita Gruppo Formula 3, la squadra peloritana va in vantaggio per 10-7. Contro parziale ospite fino all’11-17. Messina si riporta in scia fino al 18-19, nel finale poi riallungano le ospiti che chiudono sul 20-25 con Amoruso.

Tabellino

Parziali: 25-23, 16-25, 12-25, 20-25.

Arbitri: Fabrizio Giulietti & Matteo Mannarino, Martina De Luca (videocheck).

Gruppo Formula 3: Tisma 2, Rizzieri 2, Zojzi 14, Colombo 1, Felappi 6, Ferrara 0, Landucci 4, Viscioni 18, Campagnolo 7, Kiss 2, Galic 0, Oggioni 0.

Allenatore: Matteo Freschi. Secondo: Flavio Ferrara.

Brescia: Vittorini ne, Olivotto 8, Modestino 6, Michieletto 16, Orlandi 0, Schillkowski ne, Parrocchiale 0, Prandi 2, Struka ne, Arici 0, Amoruso 14, Kavalenka 16.

Allenatore: Matteo Solforati. Secondo: Elisa Cella.