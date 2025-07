Ponte sullo Stretto, Salvini: “Progetto definitivo la prossima settimana, cantieri entro l’estate”

L'ad Ciucci: "Dopo via alla fase realizzativa. Massima attenzione agli espropriandi"

MESSINA – Sono giorni decisivi per il Ponte sullo Stretto, almeno a sentire il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il vicepremier ha affermato che il progetto definitivo riceverà l’ok entro la prima settimana di agosto. Pochi giorni ancora, quindi, per un via libera che porterà “all’apertura dei cantieri entro l’estate”. Come riportato da Ansa, Salvini ha affermato: “Stiamo portando avanti da due anni e mezzo un lavoro che l’Italia attende da secoli perché l’attraversamento del ponte sullo Stretto è qualcosa che si aspetta dai tempi dei romani”.

Salvini: “Punto non di arrivo ma di partenza”

Salvini ha spiegato: “È un’opera ingegneristicamente di avanguardia. Verrà ammirato e studiato dagli ingegneri di tutto il mondo e siamo a un ottimo punto, non di arrivo ma di partenza”. Poi ha ribadito che il ponte sarà “un’importante operazione antimafia”. Perché “quando porti lavoro, speranza e prospettive a tanti giovani, in terre spesso dimenticate, si fa una cosa grande”. Il ministro ha anche spiegato che ci saranno “fino a 170 ingegneri che arriveranno degli States in Italia, ci sono partnership con i giapponesi, i danesi, gli spagnoli e i francesi”.

Poi ha ricordato che il Cipess sarà la prossima settimana e ha ribadito: “Arrivare dopo neanche tre anni, all’approvazione del progetto definitivo di un’opera da 13 miliardi e mezzo, che rende giustizia a 5 milioni di siciliani e che la stessa Europa si aspetta e ci chiede, è qualcosa di assolutamente importante”.

Stretto di Messina spa: “Investimento resta a 13,5 miliardi”

Durante il cda odierno, come ha comunicato la Stretto di Messina spa, “sono stati approvati gli atti aggiuntivi ai contratti con il Contraente Generale Eurolink, con il Project Management Consultant Parsons Transportation Group, con il Monitore Ambientale Edison Next Environment e con il Broker Assicurativo Marsh. Sempre in linea con il dettato del DL 35 è stato approvato l’atto aggiuntivo alla Convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il Piano Economico Finanziario. Il valore aggiornato dell’investimento, a valle della definizione degli atti aggiuntivi con tutti i diversi affidatari, resta confermato a 13,5 miliardi, interamente coperti dalla Legge di Bilancio 2025 e dall’aumento di capitale della Stretto di Messina sottoscritto nel 2023”.

Ciucci: “Massima attenzione agli espropriandi”

L’amministratore delegato Pietro Ciucci, sempre all’Ansa, ha parlato della fase che sta portando l’opera verso il Cipess, definita “particolarmente impegnativa per la mole dei documenti da presentare e per il coinvolgimento di molti soggetti”. L’AD ha poi parlato della delibera del Cipess, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “dovrebbe avvenire entro la fine dell’estate, dopo la registrazione della Corte dei conti”. Allora “sarà efficace e si entrerà nella fase realizzativa. Sarà avviata la progettazione esecutiva per fasi costruttive e la realizzazione del Programma delle Opere Anticipate che, come previsto dal DL35/2023, riguardano in via principale le operazioni propedeutiche alla cantierizzazione, la risoluzione delle interferenze, la bonifica degli ordigni bellici, le indagini archeologiche, geognostiche e geotecniche, la

predisposizione dei campi base”. Ha poi promesso “massima attenzione agli espropriandi”.