Basket School Messina domina contro Catanzaro. Sidoti: “Battuta una signora squadra”

Vittorie per le tre messinesi in B Interregionale: la Svincolati Milazzo supera in casa Mola, successo esterno del Barcellona a Corato

MESSINA – Giornata da incorniciare per le tre squadre messinesi in Serie B Interregionale. Nel turno 20 arrivano tre vittorie: la Basket School Messina strapazza in casa Academy Catanzaro toccando un vantaggio di +27, Svincolati Milazzo piega al PalaMilone Mola stavolta con un ultimo quarto decisivo (27-8), Barcellona vince fuori casa sul parquet di Corato costruendo il vantaggio nel primo e terzo quarto.

A livello di classifica vincono le prime della classe Reggio Calabria e Ragusa. Matera si impone nello scontro diretto contro Brindisi e va in terza posizione in solitaria. Riposava il Monopoli che non aggiunge punti alla sua classifica mentre prova a risalire il Bari che supera il Rende fuori casa e si toglie dall’ultima posizione in classifica che ha occupato per tante giornate. All’ultimo posto ora, appaiate, Mola e Rende.

Coach Sidoti nel post partita

Coach Pippo Sidoti soddisfatto della partita meno della direzione di gara: “Siamo stati sempre avanti dal primo secondo. Abbiamo dominato e arrivati a +27, nel quarto quarto poi ci capita spesso che non ci viene fischiato più un fallo e le squadre rientrano. Fortunatamente oggi a differenza di Castellaneta eravamo tanto avanti e non ha influito. Noi non siamo una squadra in grado di andare in trasferta e dominare, vinciamo se siamo attenti sui due lati del campo, in casa giochiamo la nostra pallacanestro. Bene oggi contro Catanzaro che ha un forte roster e ha ventidue punti in classifica, abbiamo battuto una signora squadra. Abbiamo fatto nei primi tre quarti una partita perfetta”.

Basket School Messina – Catanzaro 92-81

L’avvio è subito di grande impatto. Stoppata di Vinciguerra su Tyrtyshnyk, poi le triple di Okiljevic, Chakir e Canestrari accendono il match. Beltadze colpisce due volte, Warden si fa sentire e Messina mette la testa avanti sul 9-8. Il sesto punto di Beltadze e i liberi di Vinciguerra valgono il 13-8 a metà quarto, con Chakir che firma il +7 completando un mini break di 8-0. Catanzaro si affida ai liberi di Dozic, ma nei 90” finali Warden e ancora Chakir, che infila anche la bomba del 22-14 raggiungendo già la doppia cifra, chiudono un primo periodo autoritario.

Nel secondo quarto il punteggio resta bloccato nei primi possessi, poi Iannicelli entra e dopo tre minuti senza canestri piazza la tripla del 25-14. Battaglia prova a tenere su Catanzaro, ma Iannicelli è glaciale dalla lunetta. Quattro punti consecutivi di Vinciguerra spingono Messina sul 31-18. Battaglia colpisce con tre triple in fila, ma Marinelli risponde con energia e concretezza (3/3 ai liberi), mentre Vinciguerra mette un’altra bomba per il 36-24. Si segna con continuità: gioco da tre punti di Bartolozzi, liberi di Okiljevic (39-32), ma la tripla di Warden quando si entra negli ultimi due minuti e un finale di tempo di grande intensità, con Marinelli monumentale nel rubare palla a Greco e procurarsi un antisportivo, fissano il 49-34 dell’intervallo.

Al rientro in campo Chakir colpisce subito da sotto, ma Messina incassa il terzo fallo di Warden. Tyrtyshnyk tiene vivi i suoi dalla lunetta (6/7 nei primi 3’30”), ma l’EcoJump gioca di squadra: Iannicelli inchioda una stoppata clamorosa su Gaye, Lo Iacono allunga sul +17. Chakir continua il suo show personale e firma anche la tripla frontale del 60-40 (19 punti a metà terzo quarto), seguito dalla bomba di Iannicelli. Okiljevic e Luzza segnano i primi canestri dal campo per Catanzaro, ma Beltadze e Marinelli raggiungono la doppia cifra per il 69-46. Poi ancora Chakir, tra canestro da sotto e liberi, spinge fino al +27. Il terzo periodo si chiude sul 73-50, fotografia di una superiorità netta di Messina su entrambi i lati del campo.

Nell’ultimo quarto Catanzaro prova a rientrare con Luzza completando un break di 0-9. Warden sblocca l’EcoJump Messina dopo 2’30”, Vinciguerra segna da tre, ma viene sanzionato con un tecnico: da questo momento il match si incattivisce, con continui viaggi in lunetta. Tyrtyshnyk continua a produrre punti, Canestrari mette la bomba e Catanzaro rientra sull’82-68 a 4’02” dalla sirena. Parziale di 9-18 e anche Okiljevic segna da fuori, ma Vinciguerra, Chakir e Warden tengono Messina al sicuro (88-72). Nel finale break calabrese di 1-9, ma Beltadze dalla lunetta e la tripla di Marinelli sulla sirena da centrocampo blindano il 92-81.

Risultati 20ª giornata

Virtus Kleb Ragusa – Molfetta 96-89

Reggio Calabria – Castellaneta 80-54

Rende – Bari 81-86

Matera – Brindisi 80-67

Basket School Messina – Catanzaro 92-81

Svincolati Milazzo – Mola 84-77

Corato – Barcellona 54-67

Riposava Monopoli

Classifica girone F

Viola Reggio Calabria 30

Ragusa 28

Matera 26

Brindisi 24

Academy Catanzaro, Monopoli 22

Basket School Messina, Svincolati Milazzo, Molfetta 20

Barcellona 18

Castellaneta 16

Corato 14

Adria Bari 8

Mola, Rende 6