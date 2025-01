Ponte sullo Stretto. WeBuild: “Quale faglia comunicherebbe con quale altra?”

Ennesima replica di WeBuild, stavolta al ricercatore Giovanni Barreca. Continua il conflitto sull'opera controversa

“Continua la gara alla diffusione di informazioni false e tendenziose di personaggi che non hanno mai lavorato al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Nel servizio trasmesso il 26 gennaio, ancora una volta Report ha inteso screditare gli studi sul Ponte e le centinaia di professionisti ed istituti tra i più qualificati al mondo che li hanno realizzati, dando voce a politici ad ogni costo contrari alla realizzazione dell’opera e a personaggi che non hanno mai lavorato agli studi sul Ponte, e pertanto non ne conoscono le specificità, né quali siano i risultati delle analisi già condotte”.

WeBuild replica ancora una volta a Report, trasmissione di Rai Tre, che è tornata di nuovo a parlare del progetto del Ponte.

La tesi sulle faglie comunicanti

“Ultimo in ordine di tempo ad essere intervistato è stato il dottor Giovanni Barreca, ricercatore dell’Università di Catania che non ha mai lavorato al progetto del Ponte, il quale sostiene di aver scoperto nel 2021 una faglia in realtà già indagata da oltre 50 anni. Barreca propone quindi un modello della faglia che avrebbe causato il terremoto del 1908, ma lo fa ignorando i preziosi dati sismologici e geodetici utilizzati da chi lo ha preceduto e utilizzando invece solo dati di geologia marina. Arriva quindi a proporre una insolita faglia curvilinea che è stata immediatamente smontata scientificamente da ricercatori che conoscono molto bene l’area dello Stretto di Messina. Formula infine una tesi sulle faglie comunicanti ma omettendo di precisare quale faglia comunicherebbe con quale altra, che è praticamente l’unica cosa che bisognerebbe sapere”.

“Progetto completo e dettagliato”

Secondo WeBuild, “anche le dichiarazioni delle istituzioni vengono strumentalizzate e travisate ad arte, come avvenuto con il ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica (Mase), Gilberto Pichetto Fratin, che non ha assolutamente smentito quanto indicato da Eurolink e Webuild in merito al coinvolgimento dell’Ingv. Il ministro, come facilmente si può apprendere dallo stenografico della sua risposta all’interrogazione parlamentare, ha infatti semplicemente evidenziato che il progetto definitivo del ponte, per quanto riguarda la pericolosità e il rischio sismico, è completo e dettagliato e che, di conseguenza, non è stato previsto dal Mase alcun mandato ufficiale all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) per questo specifico tema. Il Dipartimento di Scienze della Terra (DST) dell’Università della Sapienza di Roma su incarico di Eurolink aveva dato mandato all’Ingv solo di rispondere alle richieste VIA83 e VIA84 della commissione Via/Vas, come più volte ricordato in questi giorni.

Il compenso di Ingv

Sostiene Webulild: “Lascia quindi esterrefatti quanto affermato da Report relativamente all’esiguità del compenso riconosciuto all’Ingv in fase di risposta ai quesiti del Mase, pari a 27mila euro complessivi più iva. Sarebbe stato infatti sufficiente leggere l’accordo di collaborazione ed il relativo allegato tecnico mostrati in trasmissione, per verificare che l’incarico all’Ingv non riguardava uno studio geosismotettonico ex novo, ma solo le risposte alle richieste VIA83 e VIA84 della commissione Via/Vas. Lo studio geosismotettonico dell’area delle Stretto era infatti già stato eseguito nel 2010-2011 ed è contenuto del Progetto Definitivo del 2011, approvato”.

Doglioni: “La necessità di maggiori studi per verificare la fattibilità del ponte e il rischio sismico”

Da parte sua, durante il programma Report. il presidente delll’Ingv, Carlo Doglioni, ha espresso l’esigenza di “maggiori studi per verificare la fattibilità del ponte e il rischio sismico”: “Che il ponte insista in un’area logicamente viva, e che sia una struttura che possa essere area epicentrale (zona interessata e coinvolta da un sisma, n.d.r.), non ci sono dubbi. Facendo una ricostruzione della sismicità che è avvenuta dal 1908 a oggi, prendendo Villa San Giovanni come centro, per un raggio di 40 chilometri, noi come Istituto abbiamo registrato oltre seimila terremoti”.

Le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente

In più, il programma Rai ha mandato in onda le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha affermato alla Camera dei deputati: “Il progetto definitivo del ponte sullo Stretto, per quanto attiene agli aspetti sismici, è completo e dettagliato. Di conseguenza, non è stato previsto alcun mandato ufficiale all’Ingv”.

In ogni caso, il conflitto sull’opera controversa è destinato a continuare.

