Ponte tra Gesso e Stati Uniti, Messina attende la first lady Biden

Per il 4 dicembre, data probabile, è attesa Jill Jacobs Biden nel villaggio del nonno paterno

MESSINA – Che emozione, a Gesso, quel 7 novembre 2020, quando Joe Biden ha battuto Trump ed è diventato presidente degli Stati Uniti. Jill Jacobs Biden è diventata first lady e in tanti hanno ricordato le radici messinesi. E ora è ancora più grande il fermento nel villaggio tra lavori, funzionari statunitensi top secret e il coinvolgimento del Comune di Messina. L’attesa è notevole per l’arrivo, data probabile mercoledì 4 dicembre, quando la first lady visiterà il villaggio dei suoi nonni.

Il nonno paterno, Domenico Giacoppo, emigrò negli Stati Uniti nel 1900 e poi il cognome si è trasformato in Jacobs. La nipote è nata nel 1951 ad Hammonton, nel New Jersey, e ha sposato Biden nel 1977. Ed è insegnante, scrittrice e impegnata in organizzazioni no profit. Prima ha assunto il ruolo di seconda firt lady, come moglie del vicepresidente per otto anni, e rimarrà first lady fino all’insediamento nel 2025 di Donald Trump.

