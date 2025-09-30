 Pontile di Giammoro. Sbarcate 5.500 tonnellate di materiale siderurgico

Pontile di Giammoro. Sbarcate 5.500 tonnellate di materiale siderurgico

Redazione

Pontile di Giammoro. Sbarcate 5.500 tonnellate di materiale siderurgico

martedì 30 Settembre 2025 - 07:30

Alle attività hanno preso parte anche gli operatori del Gruppo Milazzo articolo 17

Il nuovo pontile di Giammoro conferma la sua piena funzionalità con operazioni portuali di rilievo che hanno visto lo sbarco e la movimentazione di circa 5.500 tonnellate di materiale siderurgico. Le manovre, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Milazzo con il supporto dei servizi tecnico–nautici e delle imprese portuali Duferco e Comet, si sono svolte in modo efficiente, consolidando il ruolo strategico di questa infrastruttura.

Alle attività hanno preso parte anche gli operatori del Gruppo Milazzo articolo 17, il cui coinvolgimento era stato oggetto di precisi impegni da parte del commissario Francesco Rizzo: un segnale concreto che dimostra come il nuovo pontile rappresenti non solo un tassello per lo sviluppo logistico e commerciale, ma anche un’opportunità di impiego e valorizzazione delle professionalità del territorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Un ponte tra la grande bellezza di Messina e la bruttezza delle aree degradate
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Ponte sullo Stretto, per l’acqua ai cantieri una nuova condotta da Montesanto a Torre Faro
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED