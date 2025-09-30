Pontile di Giammoro. Sbarcate 5.500 tonnellate di materiale siderurgico

Alle attività hanno preso parte anche gli operatori del Gruppo Milazzo articolo 17

Il nuovo pontile di Giammoro conferma la sua piena funzionalità con operazioni portuali di rilievo che hanno visto lo sbarco e la movimentazione di circa 5.500 tonnellate di materiale siderurgico. Le manovre, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Milazzo con il supporto dei servizi tecnico–nautici e delle imprese portuali Duferco e Comet, si sono svolte in modo efficiente, consolidando il ruolo strategico di questa infrastruttura.

Alle attività hanno preso parte anche gli operatori del Gruppo Milazzo articolo 17, il cui coinvolgimento era stato oggetto di precisi impegni da parte del commissario Francesco Rizzo: un segnale concreto che dimostra come il nuovo pontile rappresenti non solo un tassello per lo sviluppo logistico e commerciale, ma anche un’opportunità di impiego e valorizzazione delle professionalità del territorio.