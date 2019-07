Pornografia d'attore - Tempostretto

Venerdì 26 luglio alle 21 e 30, per la stagione estiva del Teatro dei 3 Mestieri, andrà in scena Pornografia d’attore di Fabrizio Paladin.

Lo stesso Paladin scrive, presentando lo spettacolo:

Cosa succede ad un certo punto alle sinapsi di un uomo che per tutta la vita ha avuto a che fare con il “teatro”?- E’ la premessa di questo spettacolo che a suon di gag, dialoghi e situazioni che manco Alice nel Paese delle Meraviglie, proietta il variegato, divertente, caleidoscopico mondo interiore dell’attore come in un viaggio, a tratti lisergico, sospeso tra sogno e realtà e a tratti comico, quando la realtà più concreta e ruspante si confronta con la pratica della vita.

In tutto questo rocambolesco one man show, l’attore si scambia spesso con una figura narrante, interagendo attraverso di essa per dare al pubblico la percezione di ciò che succede nel privato che diventa…pubblico.

PORNOGRAFIA D’ATTORE

Atto Unico ed Inimitabile

Scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Paladin

Voce Narrator – Filippo Fossa

Voce Donna – Emanuela Cannella

Maschere – Carlo Setti

Musiche – Fabrizio Paladin