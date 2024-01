Porto di Tremestieri. 82enne finisce in mare ma riesce a salvarsi FOTO

Non ha riportato ferite ma solo un grande spavento

Un furgone Fiat Fiorino, guidato da un 82enne, è finito in mare al porto di Tremestieri. L’incidente probabilmente a causa di una manovra sbagliata, per fortuna l’uomo è riuscito ad aprire lo sportello e mettersi in salvo, inizialmente da solo e poi con l’aiuto dei terminalisti del porto.

Sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco e la Guardia Costiera.

L’82enne non ha riportato ferite ma solo un grande spavento ed è stato portato in ospedale per accertamenti.