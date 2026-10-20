Porto di Tremestieri, una missione a Roma per reperire gli 11 milioni che mancano

La decisione è stata presa oggi durante un tavolo operativo a Palazzo Zanca. Senza nuove risorse i lavori sono destinati a rimanere incompleti

MESSINA – I lavori di completamento del porto di Tremestieri secondo le iniziali previsioni si sarebbero dovuti concludere proprio in questi giorni ma, come anticipato da Tempostretto, in realtà sono giunto solo a metà strada (54% dell’avanzamento) e, particolare ancora più preoccupante, servono altri 11 milioni di euro per arrivare al traguardo.

Stamattina a palazzo Zanca si è tenuta una riunione operativa che ha visto la partecipazione del sindaco Federico Basile, del commissario straordinario dell’opera Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo e dell’assessore comunale ai Lavori pubblici Francesco Caminiti, con il coinvolgimento del Dipartimento regionale delle Infrastrutture.

Il nodo è proprio quello del reperimento di nuove risorse. Come evidenziato in una recente nota trasmessa dal commissario straordinario ai ministeri competenti e alla Regione, a fronte di un quadro economico complessivo dell’opera pari a circa 115,7 milioni di euro, si rende necessario un finanziamento aggiuntivo di 11,6 milioni di euro, “determinato da sopravvenute esigenze tecniche, finanziarie e normative”.

A cosa servono gli 11 milioni di euro mancanti

Nel dettaglio, le ulteriori risorse richieste riguardano l’adeguamento dei prezzi d’appalto, per 4 milioni di euro; i maggiori costi del monitoraggio ambientale per 2 milioni di euro; il ripristino delle somme destinate agli imprevisti per 600 mila euro; e ulteriori lavorazioni tecniche relative alle fondazioni del molo foraneo per 5 milioni di euro. L’avanzamento complessivo dell’intervento si attesta attualmente intorno al 54%. Secondo le valutazioni della struttura commissariale, la disponibilità delle risorse aggiuntive consentirebbe di completare l’opera e renderla operativa entro dicembre 2027.

La missione romana

Ma come fare a reperire queste risorse. Il tavolo di oggi ha concordato una missione congiunta a Roma con destinazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Il porto di Tremestieri – ha dichiarato al termini dell’incontro il sindaco Basile – rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il futuro della nostra città e per l’intero sistema della mobilità dello Stretto. Non possiamo permettere che un’opera di questa portata, già in fase avanzata di realizzazione, rischi di fermarsi per la mancanza delle risorse necessarie al suo completamento”.

“Il nostro obiettivo è affrontare la questione in maniera concreta, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali competenti. Porteremo congiuntamente la questione al Ministero a Roma, per individuare una soluzione che consenta di assicurare la copertura finanziaria necessaria”, ha concluso Basile.

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